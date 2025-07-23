Заступниця глави Міноборони з питань цифровізації Черногоренко залишає посаду та прозвітувала про роботу

Про це вона повідомила в Х.

"Майже два роки мала честь очолювати напрям цифровізації Міноборони. Найскладніша і найвідповідальніша робота в моєму житті. Найкрутіша команда, яка не боялась жодних викликів, генерувала нові ідеї, втілювала абсолютно інший підхід у трансформацію сервісів", – сказала Черногоренко.

Вона прозвітувала про результати роботи як заступниці глави оборонного відомства, загадавши про Резерв+, Армія+, переведення військових онлайн, DOT-Chain зокрема.

"Коли я прийшла, про DELTA казали "це щось підпільне, незаконне". Разом із Центром інновацій ми поставили крапку — DELTA легалізована і щодня знищує понад 2000 цілей. Ми здійснили перевірку інформаційної безпеки — вперше в історії за стандартами країн НАТО", – акцентувала Черногоренко.

Вона резюмувала, що в межах ІТ-коаліції залучили від міжнародних партнерів 1,1 млрд євро на розвиток військової IT-інфраструктури. Також ЗСУ отримали 2 млрд євро допомоги дронами і коштами на їхню закупівлю через Коаліцію дронів.