Збій у "Дії" під час Нацвідбору "Євробачення" - непрофесіоналізм, додаток небезпечний для українців, - експерт з питань кібербезпеки Корсун
Працівники застосунку "Дія" не розрахували, що третина користувачів, під час голосування Нацвідбору "Євробачення", можуть голосувати одночасно
Про це розповів експерт з питань кібербезпеки Костянтин Корсун у етері телеканалу "Еспресо".
"Це просто непрофесіоналізм. Люди взяли на себе зобов'язання реалізувати масштабний проєкт, загальнонаціональний. Начебто 20 млн людей користується додатком. Вони банально не передбачили, що хоча б третина з них буде одночасно голосувати, а це вже кілька мільйонів людей. Це вкотре показує, якого рівня кваліфікації люди займаються загальнонаціональними проєктами", - зазначив він.
Свого часу до застосунку "Дія" було безліч питань по безпеці, які в більшості так і залишаються невизначеними, каже Корсун.
"Також є величезна проблема по захисту персональних даних. А тепер виявляється, що функціонування додатку, навіть без безпеки та захисту персональних даних, під великим питанням. Незрозуміло якої технічної кваліфікації люди розраховують навантаження на систему, пропускну здатність та інші банальні речі", - додав він.
- Увечері суботи, 3 лютого, в Україні відбувається фінал Національного відбору Євробачення-2024: під час голосування у Дії виник технічний збій.
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