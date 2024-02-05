Збій у "Дії" під час Нацвідбору "Євробачення" - непрофесіоналізм, додаток небезпечний для українців, - експерт з питань кібербезпеки Корсун

Про це розповів експерт з питань кібербезпеки Костянтин Корсун у етері телеканалу "Еспресо".

"Це просто непрофесіоналізм. Люди взяли на себе зобов'язання реалізувати масштабний проєкт, загальнонаціональний. Начебто 20 млн людей користується додатком. Вони банально не передбачили, що хоча б третина з них буде одночасно голосувати, а це вже кілька мільйонів людей. Це вкотре показує, якого рівня кваліфікації люди займаються загальнонаціональними проєктами", - зазначив він.

Свого часу до застосунку "Дія" було безліч питань по безпеці, які в більшості так і залишаються невизначеними, каже Корсун.

"Також є величезна проблема по захисту персональних даних. А тепер виявляється, що функціонування додатку, навіть без безпеки та захисту персональних даних, під великим питанням. Незрозуміло якої технічної кваліфікації люди розраховують навантаження на систему, пропускну здатність та інші банальні речі", - додав він.