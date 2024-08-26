Зелені туї як символ пам'яті: у Києві вшанували загиблих співробітників Ощадбанку

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Рідні та колеги загиблих висадили 19 зелених туй, кожна з яких присвячена військовим і цивільним працівникам банку, які загинули внаслідок російської агресії.

"Це алея пам'яті, де ми будемо вшановувати вічну пам'ять наших загиблих колег. І я дуже хочу, щоб вона не розширювалась. Але я дуже хочу, щоб ми всім колективом пам'ятали наших колег, які віддали своє життя за незалежність України", – прокоментував голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Сотні співробітників компанії стали на захист країни зі зброєю в руках. Тисячі інших працівників кожного дня попри обстріли та тривоги продовжують працювати та надавати банківські послуги.

Представники банку кажуть: для них важливо підтримувати родини загиблих колег. Для цього планують створити патронатну програму "Ощад пам'ятає своїх", яка має на меті підтримувати родини полеглих за незалежність України.

"Ощад хоче й буде пам'ятати своїх. Чому? Тому що це завжди була сім'я. Ми можемо, наприклад, допомогти нашим діткам, які вступатимуть до вищих навчальних закладів. Ми зможемо бути ближчими до родин, для того, щоб вони відчули наше піклування про них", – розповіла Ірина Маковєєва, директорка з персоналу Ощадбанку.

Аскольдова могила – сакральне місце для всіх киян та українців. У компанії мають надію, що нові дерева стануть символом спомину тих, кого вбила Росія.