Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної послом у США

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Щойно говорив з Ольгою Стефанішиною – тепер уже новим послом України в Сполучених Штатах Америки. Формальні процедури завершені – сьогодні я підписав указ про призначення посла. Визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства, і головне – реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтона – домовленості наші з президентом Трампом, і передусім в оборонній сфері", – розповів Зеленський.

Він акцентував, що зараз на столі є 2 українські пропозиції – угоди про зброю для Києва та про сучасні дрони для Вашингтона.

"Я вдячний Оксані Маркаровій. Оксана представляла Україну у Вашингтоні протягом усіх цих років повномасштабної війни – дуже складна місія. І Україну завжди чули в Сполучених Штатах. Я хочу подякувати за цю роботу. Ми вже говорили про подальшу взаємодію, і я запропонував Оксані Маркаровій і надалі бути в команді – працювати заради України", – резюмував президент.

8 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив інформацію про заміну посла в США Оксани Маркарової. У МЗС аргументували її відставку тим, що закінчується її 4-річний термін повноважень.





