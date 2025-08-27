Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної послом у США
Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення колишньої віцепремʼєрки з євроінтеграції Ольги Стефанішиної новим послом України в США
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
"Щойно говорив з Ольгою Стефанішиною – тепер уже новим послом України в Сполучених Штатах Америки. Формальні процедури завершені – сьогодні я підписав указ про призначення посла. Визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства, і головне – реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтона – домовленості наші з президентом Трампом, і передусім в оборонній сфері", – розповів Зеленський.
Він акцентував, що зараз на столі є 2 українські пропозиції – угоди про зброю для Києва та про сучасні дрони для Вашингтона.
"Я вдячний Оксані Маркаровій. Оксана представляла Україну у Вашингтоні протягом усіх цих років повномасштабної війни – дуже складна місія. І Україну завжди чули в Сполучених Штатах. Я хочу подякувати за цю роботу. Ми вже говорили про подальшу взаємодію, і я запропонував Оксані Маркаровій і надалі бути в команді – працювати заради України", – резюмував президент.
- 8 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив інформацію про заміну посла в США Оксани Маркарової. У МЗС аргументували її відставку тим, що закінчується її 4-річний термін повноважень.
- Біла Церква
