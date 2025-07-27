Зеленський підписав закони про реформу АРМА та факторинг, через затримку з якими транш від ЄС буде меншим на третину
Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які стосуються реформи Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) та факторингу. Ці кроки є частиною зобов'язань України перед Європейським Союзом для отримання фінансової допомоги в рамках Ukraine Facility
Про це він заявив за підсумками телефонної розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
"Говорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Багато питань обговорили: європейську інтеграцію України, подальше посилення санкцій проти Росії та роботу нашої антикорупційної інфраструктури", - зазначив Зеленський.
Зокрема, за словами президента, під час розмови також обговорили законопроєкт, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів України.
"Подякував Єврокомісії за надану експертизу. Маємо однакове бачення: важливо, щоб законопроєкт був ухвалений невідкладно, уже наступного тижня", - додав він.
Крім того, Зеленський поінформував Урсулу фон дер Ляєн, що Україна продовжує реалізацію необхідних реформ для отримання фінансової допомоги в межах механізму Ukraine Facility.
"Сьогодні підписав закони про реформу АРМА та факторинг. Урсула відзначила прогрес у виконанні відповідних індикаторів", - наголосив очільник держави.
Окремо Зеленський подякував ЄС за 18-й пакет санкцій проти Росії, зокрема за зниження цінової межі на російську нафту. Він нагадав, що Україна продовжує синхронізацію європейських санкцій.
Також сторони обговорили, як прискорити відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС. За словами президента, Київ готовий діяти оперативно.
- 25 липня речник Європейської комісії Гійом Мерсьє повідомив, що ЄК ухвалила рішення надати Україні четвертий транш фінансової допомоги в рамках програми Ukraine Facility у розмірі 3,05 млрд євро, однак ця сума є меншою, ніж очікувалося, оскільки Київ не виконав 3 з 16 обіцяних реформ.
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