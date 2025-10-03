Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Зеленський проведе зустріч із фракцією "Слуга Народу" наступного тижня
Зеленський проведе зустріч із фракцією "Слуга Народу" наступного тижня

Дар'я Куркіна
3 жовтня, 2025 п'ятниця
16:38
Суспільство Слуга народу

Наступного тижня запланована зустріч президента Володимира Зеленського із фракцією "Слуга Народу"

Це підтвердила речниця фракції Юлія Палійчук Інтерфакс-Україна.

"На попередньому засіданні фракції за участі президента було ухвалено рішення, що наступна зустріч з фракцією планується в період з 6 по 10 жовтня. Ми про це повідомляли офіційно", – сказала вона.

Палійчук водночас зауважила, що від Зеленського немає вимоги скликати фракцію, а є домовленість його з нардепами про зустрічі.

"Під час минулої зустрічі з фракцією (у вересні) голова держави наголосив на тому, що такі зустрічі потрібно проводити частіше, не рідше одного разу на місяць", – додала речниця.

Раніше про це повідомили нардеп Ярослав Железняк та Суспільне із посиланням на джерело в ОП.

Зазначено, що зустріч планують провести після попередньої розмови Зеленського й депутатів. Водночас такий діалог не матиме чіткої теми, однак серед його ймовірних напрямків – домовленості із партнерами щодо підтримки України та інші внтурішньополітичні пріорітети.

"Це вперше, коли не вони вимолюють провести зустріч, а сам Зеленський вимагає її провести. Дати поки немає, скоріш за все це вівторок - четвер, коли депутати зберуться на засідання Ради. Зараз всіх просять заздалегідь надати свої питання до президента", – написав Железняк.

  • 17 вересня Володимир Ар'єв заявив, що монобільшість блокує зачитування депутатських запитів, зокрема звернення до Володимира Зеленського про звання Героя України для Андрія Парубія.
Новини
Україна
політика
Президент України
Володимир Зеленський
Слуга народу
