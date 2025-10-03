Зеленський проведе зустріч із фракцією "Слуга Народу" наступного тижня

Це підтвердила речниця фракції Юлія Палійчук Інтерфакс-Україна.

"На попередньому засіданні фракції за участі президента було ухвалено рішення, що наступна зустріч з фракцією планується в період з 6 по 10 жовтня. Ми про це повідомляли офіційно", – сказала вона.

Палійчук водночас зауважила, що від Зеленського немає вимоги скликати фракцію, а є домовленість його з нардепами про зустрічі.

"Під час минулої зустрічі з фракцією (у вересні) голова держави наголосив на тому, що такі зустрічі потрібно проводити частіше, не рідше одного разу на місяць", – додала речниця.

Раніше про це повідомили нардеп Ярослав Железняк та Суспільне із посиланням на джерело в ОП.

Зазначено, що зустріч планують провести після попередньої розмови Зеленського й депутатів. Водночас такий діалог не матиме чіткої теми, однак серед його ймовірних напрямків – домовленості із партнерами щодо підтримки України та інші внтурішньополітичні пріорітети.

"Це вперше, коли не вони вимолюють провести зустріч, а сам Зеленський вимагає її провести. Дати поки немає, скоріш за все це вівторок - четвер, коли депутати зберуться на засідання Ради. Зараз всіх просять заздалегідь надати свої питання до президента", – написав Железняк.