Зеленський проведе зустріч із фракцією "Слуга Народу" наступного тижня
Наступного тижня запланована зустріч президента Володимира Зеленського із фракцією "Слуга Народу"
Це підтвердила речниця фракції Юлія Палійчук Інтерфакс-Україна.
"На попередньому засіданні фракції за участі президента було ухвалено рішення, що наступна зустріч з фракцією планується в період з 6 по 10 жовтня. Ми про це повідомляли офіційно", – сказала вона.
Палійчук водночас зауважила, що від Зеленського немає вимоги скликати фракцію, а є домовленість його з нардепами про зустрічі.
"Під час минулої зустрічі з фракцією (у вересні) голова держави наголосив на тому, що такі зустрічі потрібно проводити частіше, не рідше одного разу на місяць", – додала речниця.
Раніше про це повідомили нардеп Ярослав Железняк та Суспільне із посиланням на джерело в ОП.
Зазначено, що зустріч планують провести після попередньої розмови Зеленського й депутатів. Водночас такий діалог не матиме чіткої теми, однак серед його ймовірних напрямків – домовленості із партнерами щодо підтримки України та інші внтурішньополітичні пріорітети.
"Це вперше, коли не вони вимолюють провести зустріч, а сам Зеленський вимагає її провести. Дати поки немає, скоріш за все це вівторок - четвер, коли депутати зберуться на засідання Ради. Зараз всіх просять заздалегідь надати свої питання до президента", – написав Железняк.
- 17 вересня Володимир Ар'єв заявив, що монобільшість блокує зачитування депутатських запитів, зокрема звернення до Володимира Зеленського про звання Героя України для Андрія Парубія.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.48
- EUR Купівля 48.08Продаж 48.76
- Актуальне
- Важливе