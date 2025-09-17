Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Керівництво "Слуги Народу" не підтримало запит щодо надання Андрію Парубію звання Героя України, - Ар'єв

Адріана Муллаянова
17 вересня, 2025 середа
16:59
Новини Андрій Парубій

Володимир Ар'єв заявив, що монобільшість блокує зачитування депутатських запитів, зокрема звернення до Володимира Зеленського про звання Героя України для Андрія Парубія

Зміст

Таку заяву зробив у Верховній Раді народний депутат Володимир Арʼєв. Про це повідомляє "Європейська Солідарність".

"Сьогодні у достатньо жорсткій формі одним із керівників фракції монобільшості було відмовлено на погоджувальній раді поставити у порядок денний голосування за запити до президента України, тому що там запит про надання нашому колезі Андрію Парубію, убитому за замовленням російських окупантів, звання Героя України", - сказав Ар'єв.

За словами Ар'єв, через приналежність Андрія Парубія до "Європейської Солідарності" сьогодні не внесли це питання на голосування, хоча звернення до президента підтримали депутати майже всіх фракцій, зокрема й монобільшості.

"Я не розумію такого підходу, і я вважаю, що абсолютно нормально, коли ми вшановуємо пам’ять нашого колеги незалежно від його фракційної приналежності, для того, щоб не створювати конфліктних ситуацій, а об’єднувати парламент", - наголосив народний депутат.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія

30 серпня близько 12:00 у Львові на вулиці застрелили колишнього голову Верховної Ради, народного депутата Андрія Парубія. Невідомий нападник, переодягнений кур’єром служби доставки, наблизився до Парубія і здійснив приблизно вісім пострілів. Парубій отримав смертельні поранення і помер на місці події. Кілеру вдалося втекти з місця злочину на електровелосипеді, використовуючи маскування під кур'єра Glovo.

Менш ніж за дві доби після вбивства правоохоронці вийшли на слід підозрюваного. Підозрюваного вистежили у Хмельницькій області. Близько першої години ночі 1 вересня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в результаті спільної операції поліції та СБУ в Хмельницькій області затримано ймовірного вбивцю Андрія Парубія. Того ж дня, 1 вересня, йому офіційно повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства.

Напередодні в ЗМІ циркулювала інформація щодо мотиву злочину: нібито російські спецслужби пропонували підозрюваному віддати тіло його безвісти зниклого сина в обмін на вбивство українського політика.

Станом на ранок 11 вересня петицію про надання звання Героя України Андрію Парубію (посмертно) підписали 25 060 людей.

Теги:
Україна
Андрій Парубій
ВРУ
Слуга народу
Європейська солідарність
Герої України
Новини
