Зеленський призначив нового посла України в Ісландії
Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Гавриша Олексія надзвичайним і повноважним послом України в Ісландії
Відповідний документ опублікований на сайті Офісу президента.
"Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Норвегія Гавриша Олексія Петровича надзвичайним і повноважним послом України в Ісландії за сумісництвом", – йдеться в указі №659/2025.
Що відомо про Гавриша
Олексій Гавриш у 2023-2024 рр. був радником державного секретаря Міністерства оборони України. У 2024 році обраний головою наглядової ради АТ "Запоріжтрансформатор".
У 2022 році його призначили членом правління ТОВ "Газорозподільні мережі України" (група Нафтогаз), коли в 2025 році – став головою правління.
Указом президента від 7 квітня цього року Гавриш обіймав посаду посла України в Норвегії.
