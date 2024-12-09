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Зеленський затвердив емблему та прапор Служби зовнішньої розвідки

Ксенія Золотова
9 грудня, 2024 понедiлок
21:09
Суспільство Володимир Зеленський

У понеділок, 9 грудня, президент України Володимир Зеленський указом №838/2024 затвердив символіку Служби зовнішньої розвідки України

Зміст

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зеленський наказав заснувати емблему і прапор Служби зовнішньої розвідки України першим пунктом указу.

Другим пунктом президент затвердив опис емблеми та її малюнок, опис прапора та його малюнок, а також порядок використання емблеми та прапора Служби зовнішньої розвідки України.

"Вважати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 1 лютого 2019 року № 27/2019 "Про символіку Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі, який набирає чинності з дня його опублікування.

Опис емблеми Служби зовнішньої розвідки України

Емблемою Служби зовнішньої розвідки України є графітово-сірий прямий рівносторонній хрест із розбіжними сторонами, облямований двома срібними пружками.

У центрі хреста – синій круглий медальйон із зображенням Знака Княжої Держави Володимира Великого. Медальйон має дві срібні пружки, між якими на графітово-сірому тлі міститься напис по колу "OMNIA VINCIT VERITAS" ("ІСТИНА ПЕРЕМАГАЄ ВСЕ") і декоративна крапка.

Між сторонами хреста – зображення трьох схрещених стріл вістрями вгору та ключа борідкою донизу. Борідка ключа стилізована у вигляді QR-коду офіційного вебсайту Служби зовнішньої розвідки України.

Зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого, стріл, ключа, а також літери напису і крапка – золоті.

Опис прапора СЗР

Прапором Служби зовнішньої розвідки України є прямокутне полотнище графітово-сірого кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3.

У верхній лівій чверті прапора – дві рівновеликі горизонтальні смуги синього та жовтого кольорів, у центрі вільного краю полотнища – емблема Служби зовнішньої розвідки України.

Висота зображення емблеми становить 2/3 ширини полотнища.

Обидві сторони полотнища прапора дзеркально ідентичні.

Порядок використання символів

1. Емблема та прапор Служби зовнішньої розвідки України є офіційними відмітними символами Служби зовнішньої розвідки України, що свідчать про належність до Служби зовнішньої розвідки України.

2. Емблема Служби зовнішньої розвідки України: 

  • зображується на прапорі Служби зовнішньої розвідки України;
  • може відтворюватися на адміністративних будинках і спорудах Служби зовнішньої розвідки України, у службових кабінетах, залах засідань, на відомчих заохочувальних відзнаках Служби зовнішньої розвідки України, знаках розрізнення на форменому одязі військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України.

3. Прапор Служби зовнішньої розвідки України може встановлюватися на адміністративних будинках Служби зовнішньої розвідки України, у кабінеті Голови Служби зовнішньої розвідки України та може використовуватися під час проведення офіційних заходів за участю Служби зовнішньої розвідки України.

4. Зображення емблеми та прапора Служби зовнішньої розвідки України можуть відтворюватися на друкованій, рекламно-інформаційній і сувенірній продукції, у кіно-, відео- та фотоматеріалах, що видаються Службою зовнішньої розвідки України, а також в інших випадках за рішенням Голови Служби зовнішньої розвідки України.

Відтворення зображень емблеми та прапора Служби зовнішньої розвідки України може бути виконано в одноколірному варіанті в розмірах, що відповідають меті їх застосування, з додержанням установлених пропорцій.

5. В інших випадках особливості використання емблеми та прапора Служби зовнішньої розвідки України визначає Голова Служби зовнішньої розвідки України.

  • Президент України Володимир Зеленський 2 жовтня підписав укази щодо кадрових змін у Службі зовнішньої розвідки.

 

Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
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