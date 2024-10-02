Зеленський провів кадрові ротації у Службі зовнішньої розвідки
Президент України Володимир Зеленський 2 жовтня підписав укази щодо кадрових змін у Службі зовнішньої розвідки
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Указом №679/2024 Зеленський звільнив Олега Луговського, який обіймав посаду заступника очільника Служби зовнішньої розвідки України. Натомість глава держави призначив Луговського першим заступником очільника СЗР.
Водночас на ОП оприлюднинений указ президента про звільнення Олега Сінайка з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України та призначення Геннадія Богача на цю посаду
- 1 жовтня президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача.
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