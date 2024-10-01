Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на указ президента України.

"Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції РНБО України постановляю: увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Гаврилюка Івана Юрійовича - першого заступника міністра оборони України", - йдеться у документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування - 1 жовтня.

Хто такий Іван Гаврилюк

Як пише "Мілітарний", Гаврилюк розпочав військову карʼєру у 1988 році, закінчив Сумське вище артилерійське командне училище, Національну академію та Національний університет оборони України.

Він пройшов шлях від командира взводу до начальника Головного управління логістики – заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

З 5 жовтня 2023 року був заступником міністра оборони України. Став першим заступником міністра оборони у травні 2024-го.

1 жовтня Іван Гаврилюк заявив, що співвідношення артилерійських боєприпасів Сил оборони України й армії РФ на фронті наразі становить 1:3.