Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача
У вівторок, 1 жовтня, президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на указ президента України.
"Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції РНБО України постановляю: увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Гаврилюка Івана Юрійовича - першого заступника міністра оборони України", - йдеться у документі.
Указ набирає чинності з дня його опублікування - 1 жовтня.
Хто такий Іван Гаврилюк
Як пише "Мілітарний", Гаврилюк розпочав військову карʼєру у 1988 році, закінчив Сумське вище артилерійське командне училище, Національну академію та Національний університет оборони України.
Він пройшов шлях від командира взводу до начальника Головного управління логістики – заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
З 5 жовтня 2023 року був заступником міністра оборони України. Став першим заступником міністра оборони у травні 2024-го.
1 жовтня Іван Гаврилюк заявив, що співвідношення артилерійських боєприпасів Сил оборони України й армії РФ на фронті наразі становить 1:3.
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