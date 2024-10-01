Перевага РФ у артилерійських боєприпасах на фронті становить 3:1, - Міноборони України

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

"На сьогодні показник співвідношення у використанні артилерійських боєприпасів на полі бою зменшився порівняно із зимою 2024 року, коли він був 1:8. Нині він становить 1:3, але все одно перевага на боці РФ", - зазначив Гаврилюк.

Він додав, що Росія має людський потенціал і ресурс, зокрема мобілізаційний, набагато більший, ніж Україна.

Водночас Гаврилюк додав, що у Міноборони продовжують вирішення низки питань для знівелювання цієї переваги з боку РФ шляхом упровадження різних інноваційних рішень та військових технологій для забезпечення переваги на полі бою.

Зокрема, за словами заступника міністра оборони, станом на сьогодні вже налагоджений процес виявлення проблеми на полі бою, швидкого прийняття правильного рішення для розв'язання цієї проблеми і впровадження його у технології або зразки озброєння, які надходять на поле бою.

"Хоча цей процес ще недосконалий, але ми здійснюємо потужні кроки у цьому напрямку для розв'язання цієї проблеми", - заявив Гаврилюк.

Він підкреслив, що у Міноборони чітко розуміють, що перевагу на полі бою і виграш у цій війні здобуде та сторона, яка швидше розв'язуватиме проблемні питання і впроваджуватиме інноваційні та технологічні рішення.

Серед іншого, за словами першого заступника міністра, уряд України проводить вагому роботу щодо створення спільних підприємств із партнерами, щоб Україна мала спроможність за допомогою партнерів виробляти всю номенклатуру озброєння і військової техніки, яка є необхідною.