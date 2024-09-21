Білий дім готує новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн, - Reuters
Сполучені Штати Америки готують пакет військової допомоги Україні на суму 375 мільйонів доларів. Його планують оголосити вже наступного тижня
Про це повідомляє Reuters із посиланням на анонімних офіційних осіб США.
Зазначається, що новий пакет допомоги міститиме патрульні катери, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 мм, західні частини та іншу зброю.
При цьому зміст і розмір пакета можуть змінитися найближчими днями перед тим, як його підпише президент США Джо Байден.
Reuters підкреслює, що з початку травня 2024 року США не направляли пакет допомоги Україні на суму більш ніж 275 млн доларів. Зокрема, після того, як ЗСУ розпочали операцію в Курській області, Америка відправила два пакети по 125 млн доларів кожний.
Агентство нагадує, що у США залишилося 5,5 млрд доларів у рамках президентських повноважень на скорочення озброєнь для України, проте термін їх дії спливає цього місяця. У зв'язку із цим проукраїнські лідери Конгресу США та адміністрація Байдена працюють над угодою, щоб продовжити дію на рік.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає США, де представить Джо Байдену План перемоги та зустрінеться з Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.
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