Білий дім готує новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на анонімних офіційних осіб США.

Зазначається, що новий пакет допомоги міститиме патрульні катери, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 мм, західні частини та іншу зброю.

При цьому зміст і розмір пакета можуть змінитися найближчими днями перед тим, як його підпише президент США Джо Байден.

Reuters підкреслює, що з початку травня 2024 року США не направляли пакет допомоги Україні на суму більш ніж 275 млн доларів. Зокрема, після того, як ЗСУ розпочали операцію в Курській області, Америка відправила два пакети по 125 млн доларів кожний.

Агентство нагадує, що у США залишилося 5,5 млрд доларів у рамках президентських повноважень на скорочення озброєнь для України, проте термін їх дії спливає цього місяця. У зв'язку із цим проукраїнські лідери Конгресу США та адміністрація Байдена працюють над угодою, щоб продовжити дію на рік.