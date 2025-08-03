Зеленський звільнив голову Мукачівської РДА Гайдая та начальника Рубіжанської МВА Юрченка

Про це йдеться у розпорядженнях на сайті Офісу президента.

"Звільнити ГАЙДАЯ Сергія Володимировича з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області", — йдеться у розпорядженні Президента України №98/2025-рп.

Згідно з розпорядженням №99/2025-рп: "Звільнити ЮРЧЕНКА Андрія Федоровича з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області".

Що передувало

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили та припинили діяльність масштабної корупційної схеми, пов'язаної з закупівлею безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). В ЦПК підтвердили причетність нардепа від "Слуги народу" Кузнєцова. Його членство у фракції буде призупинено на час розслідування.

Закарпатський журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела повідомив, що НАБУ та САП затримали Сергія Гайдая — нинішнього голову Мукачівської районної державної адміністрації, який раніше очолював Луганську обласну державну адміністрацію.