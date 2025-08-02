НАБУ і САП викрили корупційну схему закупівлі БПЛА та засобів РЕБ: до завершення розслідування нардеп Кузнєцов не входитиме до фракції "Слуги Народу"
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили та припинили діяльність масштабної корупційної схеми, пов'язаної з закупівлею безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). В ЦПК підтвердили причетність нардепа від "Слуги народу" Кузнєцова. Його членство у фракції буде призупинено на час розслідування
Про це інформує Національне антикорупційне бюро України.
"Сьогодні проведено низку заходів з викриття осіб, причетних до вчинення корупційного злочину. Серед викритих на хабарі - чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, фігуранти використовували відкатну схему: державні контракти укладалися з підприємствами-постачальниками за завищеними цінами. До 30% вартості контракту поверталося фігурантам у вигляді хабарів.
Читайте також: Зеленський міг би політично вигідно використати скандальний законопроєкт про НАБУ і САП, - Портников
Наразі в рамках цієї справи затримано чотирьох осіб у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Представники антикорупційних органів наголосили, що всі дії здійснюються виключно в межах законних повноважень.
"Зазначимо, що проведення цієї операції стало можливим завдяки закону № 4560-IX, підписаному президентом України, що усунув низку бар’єрів у роботі антикорупційних органів і сприяв стабільності їхньої діяльності у чутливих для держави розслідуваннях. Ця операція — приклад того, як інституційна підтримка і командна взаємодія на найвищому рівні сприяють реальним змінам. Дякуємо президенту України за сприяння незалежній антикорупційній інфраструктурі", - підсумували в НАБУ.
фото: Національне антикорупційне бюро України
Реакція МВС
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко підтвердив, що фігурантами стали й військові Нацгвардії, зазначивши, що це "доказ того, що не може бути недоторканних серед порушників закону".
"За моєю вказівкою негайно розпочато службове розслідування, а командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів з посад", - додав міністр.
Він також повідомив про створення нового підрозділу — Управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю Нацгвардії, яке працюватиме за принципами внутрішньої безпеки.
"Воно працюватиме за принципом внутрішньої безпеки, незалежно та професійно, і вже формується команда з фахівців, які пройшли відбір за критеріями доброчесності й професійної придатності. Ми будуємо систему, в якій чесна служба - під захистом, а за порушення буде невідворотна відповідальність", - підсумував Клименко.
В ЦПК підтвердили причетність нардепа Кузнєцов
Центр протидії корупції підтвердив, що серед фігурантів цієї справи нардеп від "Слуги Народу" Олексій Кузнєцов.
Голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія додав, що на час розслідування членство Кузнєцова у фракції буде призупинено.
"Очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни. Винні у корупційних злочинах мають понести справедливе покарання не залежно від статусів та посад", - підсумував він.
Один із фігурантів - голова Мукачівської РДА
Закарпатський журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела повідомив, що НАБУ та САП затримали Сергія Гайдая — нинішнього голову Мукачівської районної державної адміністрації, який раніше очолював Луганську обласну державну адміністрацію.
За його словами, в межах справи наразі затримано чотирьох людей, серед яких і Сергій Гайдай. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Верховна Рада України у четвер, 31 липня, проголосувала за законопроєкт №13533 про посилення повноважень НАБУ й САП, який ініціював президент України. Невдовзі Зеленський його підписав. Згодом закон опублікувало офіційне видання "Голос України".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.99
- EUR Купівля 47.62Продаж 48.47
- Актуальне
- Важливе