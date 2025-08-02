НАБУ і САП викрили корупційну схему закупівлі БПЛА та засобів РЕБ: до завершення розслідування нардеп Кузнєцов не входитиме до фракції "Слуги Народу"

Про це інформує Національне антикорупційне бюро України.

"Сьогодні проведено низку заходів з викриття осіб, причетних до вчинення корупційного злочину. Серед викритих на хабарі - чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, фігуранти використовували відкатну схему: державні контракти укладалися з підприємствами-постачальниками за завищеними цінами. До 30% вартості контракту поверталося фігурантам у вигляді хабарів.

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Наразі в рамках цієї справи затримано чотирьох осіб у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Представники антикорупційних органів наголосили, що всі дії здійснюються виключно в межах законних повноважень.

"Зазначимо, що проведення цієї операції стало можливим завдяки закону № 4560-IX, підписаному президентом України, що усунув низку бар’єрів у роботі антикорупційних органів і сприяв стабільності їхньої діяльності у чутливих для держави розслідуваннях. Ця операція — приклад того, як інституційна підтримка і командна взаємодія на найвищому рівні сприяють реальним змінам. Дякуємо президенту України за сприяння незалежній антикорупційній інфраструктурі", - підсумували в НАБУ.

фото: Національне антикорупційне бюро України

Реакція МВС

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко підтвердив, що фігурантами стали й військові Нацгвардії, зазначивши, що це "доказ того, що не може бути недоторканних серед порушників закону".

"За моєю вказівкою негайно розпочато службове розслідування, а командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів з посад", - додав міністр.

Він також повідомив про створення нового підрозділу — Управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю Нацгвардії, яке працюватиме за принципами внутрішньої безпеки.

"Воно працюватиме за принципом внутрішньої безпеки, незалежно та професійно, і вже формується команда з фахівців, які пройшли відбір за критеріями доброчесності й професійної придатності. Ми будуємо систему, в якій чесна служба - під захистом, а за порушення буде невідворотна відповідальність", - підсумував Клименко.

В ЦПК підтвердили причетність нардепа Кузнєцов

Центр протидії корупції підтвердив, що серед фігурантів цієї справи нардеп від "Слуги Народу" Олексій Кузнєцов.

Голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія додав, що на час розслідування членство Кузнєцова у фракції буде призупинено.

"Очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни. Винні у корупційних злочинах мають понести справедливе покарання не залежно від статусів та посад", - підсумував він.

Один із фігурантів - голова Мукачівської РДА

Закарпатський журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела повідомив, що НАБУ та САП затримали Сергія Гайдая — нинішнього голову Мукачівської районної державної адміністрації, який раніше очолював Луганську обласну державну адміністрацію.

За його словами, в межах справи наразі затримано чотирьох людей, серед яких і Сергій Гайдай. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.