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Ексклюзив

Зеленський міг би політично вигідно використати скандальний законопроєкт про НАБУ і САП, - Портников

Віталій Бесараб
1 серпня, 2025 п'ятниця
19:14
Суспільство Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський міг би використати політично вигідно проголосований Верховною Радою законопроєкт про обмеження НАБУ і САП, якби не підписував цей закон

Зміст

Про це в етері Еспресо заявив журналіст Віталій Портников.

"Величезна кількість українців є колишніми радянськими людьми, які вірять, що цар хороший, а бояри погані. З цієї точки зору багато хто з них не буде звинувачувати Зеленського в рішенні, ініційованому ним самим. Вони будуть вважати, що його підставили, несли не ті документи в офісі, депутати проголосували не за той законопроєкт й примусили поставити підпис президента, який так чудово виправив ситуацію. Тобто якщо є якась кількість людей, які готові погоджуватися з діями Зеленського і з усім, що б він не робив, і покладати відповідальність на інших людей, вони залишаться ядерним електоратом Володимира Олександровича", - пояснив Портников.

Журналіст наголосив, що президент міг би не поспішати підписувати закон про обмеження повноважень НАБУ і САП.

"Я вважаю, що, з боку президента, який оголошував боротьбу з корупцією одним зі своїх політичних пріоритетів, законопроєкт про обмеження повноважень НАБУ і САП став помилкою. Що точно йому не потрібно було робити - так це підписувати цей закон в авральному порядку. Він же міг не поспішати. Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт, він побачив би, що відбувається з протестами населення та з реакцією європейців, просто не підписав би цей закон. Потім через тиждень запропонував би свій новий, і депутати виглядали б повними ідіотами, а Зеленський - героєм. Він же робив такі комбінації багато разів. Депутати б тоді вибачались не перед українцями, а перед ним. Він міг би політично вигідно використати цей законопроєкт", - додав він.

 

Що передувало

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження  антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.

Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії.  

Антикорупційний комітет ВР і комітет з питань правоохоронної діяльності підтримали законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо відновлення незалежності НАБУ й САП.

Верховна Рада України у четвер, 31 липня, проголосувала за законопроєкт №13533 про посилення повноважень НАБУ й САП, який ініціював президент України. Невдовзі Зеленський його підписав. Згодом закон опублікувало офіційне видання "Голос України"

Того ж дня президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення повноважень НАБУ і САП. Він подякував парламентарям за його ухвалення. 


 
Теги:
Відео
Україна
Верховна Рада
ЄС
корупція в Україні
Володимир Зеленський
НАБУ
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