Жителів Києва та області попередили про можливі підтоплення

Про це КМДА повідомила з посиланням на Укргідрометцентр.

"Коливання рівня води у столиці та Бориспільському районі Київської області можливі внаслідок скидів води з Київського водосховища у зв'язку з весняним водопіллям", - йдеться в повідомленні.

Гідрологи попередили, що вода утримуватиметься вище відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій.

У регіоні оголосили жовтий рівень небезпеки.