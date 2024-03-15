Жителів Києва та області попередили про можливі підтоплення
У п'ятницю, 15 березня, жителів Києва та Київської області попередили про можливе підвищення рівня води в річці Дніпро
Про це КМДА повідомила з посиланням на Укргідрометцентр.
"Коливання рівня води у столиці та Бориспільському районі Київської області можливі внаслідок скидів води з Київського водосховища у зв'язку з весняним водопіллям", - йдеться в повідомленні.
Гідрологи попередили, що вода утримуватиметься вище відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій.
У регіоні оголосили жовтий рівень небезпеки.
- У вівторок, 12 березня, у Києві випав сніг. Щонайменше 150 одиниць снігоприбиральної техніки виїхали на дороги столиці.
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