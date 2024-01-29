Жодної утилізації репродуктивних клітин без згоди пацієнта: нардепка Дмитрієва щодо законопроєкту про біологічне батьківство

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Хочу всіх заспокоїти, ніякої утилізації репродуктивних клітин не буде відбуватися без згоди пацієнта. Непорозуміння, які виникли з цього питання, прибираються. Суть цього законопроєкту, до якого внесене така правка, була дати соціальну гарантію нашим захисникам та захисницям, що за рахунок держави будуть зберігатися їхні репродуктивні клітини. Розуміємо, що збереження репродуктивних клітин коштує певної кількості грошей. Крім того, жінка потребує підготовки до забору репродуктивних клітин, цей процес займає біля місяця, а потім відбувається забір яйцеклітин та їхнє зберігання – на все це йдуть певні кошти. А суть цього проєкту закону була у тому, що забір та збереження репродуктивних клітин буде за рахунок держави", - пояснила народна депутатка України.

За її словами, цей законопроєкт мав паралельно йти з загальним проєктом про репродуктивне здоров'я, у якому мало бути чітко прописано про утилізацію.

"Всі, хто здають свої репродуктивні клітини, підписують договір, що буде у разі загибелі людини з цими клітинами. Зараз ми розуміємо, що буде розпорядження Міністерства юстиції про те, що людина може сама вирішити, що робити з її репродуктивними клітинами: утилізувати, віддати іншому подружжю чи до загального кріобанку, або для наукових цілей. На жаль, у загальному законопроєкті по репродуктивному здоров'ю, який стосується всіх громадян України, цього не було прийнято у Верховній Раді, тому і виникла ця колізія. На сьогодні депутати підписують цей законопроєкт, у якому вирівнюється ситуація. Навіть після загибелі людини репродуктивні клітини будуть зберігатися ще три роки за рахунок держави", - зауважила Оксана Дмитрієва.