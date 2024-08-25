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Головна Культура Зібрав понад 5 млн гривень і дав 300 концертів: батько 10-річного Юрчика Напори розповів, як у них виникла ідея співати для ЗСУ
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Зібрав понад 5 млн гривень і дав 300 концертів: батько 10-річного Юрчика Напори розповів, як у них виникла ідея співати для ЗСУ

Ксенія Золотова
25 серпня, 2024 неділя
15:47
Культура Юрій Напора

У перший свій благодійний виступ посеред вулиці 10-річний львів'янин Юрчик Напора з батьком своїм співом зібрали 23 тис. грн для ЗСУ

Зміст

Про це його батько Назар Напора розповів в інтерв'ю журналістці "Еспресо" Тетяні Яворській.

Ідея допомагати Збройним силам України виникла саме у Юрчика, коли побачив, що його одноліток із Чернігова також співає, а зібрані кошти передає для війська. Він підійшов до тата і сказав, що теж так зможе, каже батько.
 
"Тату, давай щось робити", – почув я від сина. Але відтоді, коли він мені це сказав, і початком наших виступів на вулицях, минуло два місяці. Спершу довгий час наважувались, і не думали, що у нас щось із цього вийде", – сказав пан Назар. 

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Після кількох репетицій удома перший публічний виступ провели в містечку Мостиська, що на Львівщині. Батько зізнається, що хвилювався тоді не лише Юрчик, а й він із дружиною. 
 
"В той день ми були шоковані, бо зібрали удесятеро більше, ніж думали. Довго вибирали місце для виступу. Жінка сказала: ставайте будь-де, - ми так і зробили. Зібрали 23 тис. грн. Юра неймовірно радів, бо, окрім великої суми зібраних грошей, після концерту його запросив міський голова на чай", –  пригадує Назар Напора. 
 
З того часу Юрчик сказав, що співатиме і збиратиме гроші аж до перемоги.

Теги:
Відео
Суспільство
Україна
Львів
волонтери
ЗСУ
Війна з Росією
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волонтери Львів
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