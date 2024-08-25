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Інтерв’ю

Понад 5,2 млн грн і майже 300 концертів: 10-річний Юрчик Напора зі Львова допомагає ЗСУ,  співаючи на вулиці й в церквах. Спецпроєкт "День Незалежності: світлі люди в темні часи"

Тетяна Яворська
25 серпня, 2024 неділя
07:50
Суспільство

Львів'янин Юрчик Напора – ровесник новітньої російсько-української війни. Він народився у незалежній країні, але вже з дитячих років знає, що цю незалежність треба захищати. За час повномасштабної війни разом з батьком долучився до боротьби проти окупантів – своїм співом. На площах міст і містечок Львівщини, а також у церквах УГКЦ 10-річній дитині вже вдалось зібрати на потреби ЗСУ 5 млн 270 тис. грн, провівши 265 виступів

Зміст

Еспресо у День Незалежності розповідає про невтомних українців, які щоденно впевнено йдуть до перемоги.

Після вуличного концерту – на чай до мера

Ідея допомагати Збройним силам України виникла саме у Юрчика, коли побачив, що його одноліток з Чернігова також співає, а зібрані кошти передає для війська. Він підійшов до тата і сказав, що теж так зможе, розповів батько – Назар Напора.

"Тату, давай щось робити", – почув я від сина. Але відтоді, коли він мені це сказав, і початком наших виступів на вулицях, минуло два місяці. Спершу довгий час наважувались і не думали, що у нас щось з цього вийде", – сказав пан Назар.

Після кількох тренувань вдома, перший публічний виступ провели у містечку Мостиська, що на Львівщині. Батько зізнається, що хвилювався тоді не лише Юрчик, а й він із дружиною.

"В той день ми були шоковані, бо зібрали удесятеро більше, ніж думали. Довго вибирали місце для виступу. Жінка сказала – "ставайте будь-де", ми так і зробили. Зібрали 23 тис. грн. Юра неймовірно радів, бо, окрім великої суми зібраних грошей, після концерту його запросив міський голова на чай" –  пригадує Назар Напора.

З того часу Юрчик сказав, що співатиме і збиратиме гроші аж до перемоги. 

Мамі наснився "віщий сон" про виступи сина

Хист до співу хлопець мав з раннього віку. Згодом пішов навчатись у Державну хорову школу "Дударик".

"Я мав 2 рочки, і кожного вечора, як ми молились, завжди щось мурликав. А вже в 5 років заспівав на весіллі з музикантами. Вони почули мій голос і дали татові контакти хорової школи "Дударик". На першому ж прослуховуванні мені одразу сказали, що беруть", – поділився спогадами юний співак.

Перед тим, як сім'я Напори почала виступати з піснями для ЗСУ, дружині пана Назара наснився сон, що їм вдалось зібрати 8 млн грн. Залишилось ще зовсім трішки, і сон здійсниться.

Виступи тривають по три години, інколи можуть затягнутись і до п'яти, але Юрчик каже, що не втомлюється.

"Найбільше мені подобається пісня  "Ти моя Україна" Василя Зінкевича. Ця пісня мені сподобалося, бо там йдеться про різні куточки нашої країни – Львів, Київ, Донецьк, Полтаву. А першу пісню для виконання я вибрав "Намалюй мені ніч" Миколи Петренка та Мирослава Скорика. Тато сказав – "хай буде, гарна". А зараз хочу ще нові вчити", – додав малий артист.

З невеличкими імпровізованими концертами Юрій і батько проїхали майже всю Львівську область. Вже має свої улюблені міста. Каже – у Городку і Самборі кидають найбільше грошей.

Нагорода від Головнокомандувача

Винагородою за спів, окрім грошей для ЗСУ, стали десятки грамот, які вручили Юрчикові Напорі. А найбільше хлопчик любить Грамоту від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Я рахував - назбиралась ціла шафа грамот. А грамоту від Залужного – передали. Коли мене нагороджували, то я спершу не розумів, від кого вона. Бачив, що написано – Залужний. Але потім мені пояснили, що це найголовніший воїн – я вхопився за голову", – щиро дивується малий співак.

Фото: інстаграм-сторінка родини Напори

Дивуються його виступам також і однокласники. А дехто з них навіть не вірить в такі успіхи однолітка.

"Ще раніше один однокласник до мене підійшов і запитав: а чи правда, що я зібрав для ЗСУ 780 тисяч, - а це був ще перший рік. Я сказав, що правда. То він з таким поглядом пішов, ви б бачили – ніби він в шоці".

Хлопець співав не лише для військових, але і з ними – мав три концерти з військовим оркестром, один з яких – у Львівській опері. 

"Для мене День Незалежності – це те, що ми відстоюємо і боремось за нашу Україну. Що ми робимо все можливе, аби москаль не захопив наші міста. Я хотів би бачити незалежну Україну, в якій усі будинки, де проживали наші українці, будуть відбудовані й в них проживатимуть їхні мешканці", – ділиться святковими думками співак. 

Він мріє відсвяткувати День Незалежності в Україні, в якій немає війни. За 10 років життя  – це Юрчикові жодного разу наразі не вдалося.

Довідково: Спецпроєкт "День Незалежності: світлі люди в темні часи" - це спеціальний медіамарафон до Дня Незалежності України, присвячений людям, які не лише надихають українців своїм прикладом, але й активно борються за незалежність країни на фронті, в культурній, волонтерській, дипломатичній та інших сферах життя. Проєкт висвітлює історії тих, хто своїми щоденними діями та незламним духом наближає перемогу України.
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