Зловмисники зламали ефірну систему телеканалу Еспресо

Про це повідомляє пресслужба каналу.

У понеділок близько 19:30 невідомі хакери отримали доступ до ефірного сигналу телеканалу Еспресо. Зловмисники розмістили в ефірі телеканалу короткий ролик з кадрами зруйнованих українських міст, відео з Джозефом Байденом та закликом зупинитися, натякаючи на нібито причетність США до війни в Україні.

"Нам прикро, що наші глядачі могли бачити в ефірі це провокативне відео. Відповідальність за війну в Україні несе виключно росія. Це очевидний факт, який автори відео намагалися перекрутити. Це дає зрозуміти, що до атаки на Еспресо причетні росіяни" - прокоментували у пресслужбі телеканалу.

Команда “Еспресо” вже вжила всі необхідні заходи безпеки та готує звернення до правоохоронних органів.