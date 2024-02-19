Зловмисники зламали ефірну систему телеканалу Еспресо
Ввечері у понеділок, 19 лютого невідомі зловмисники зламали систему, яка відповідає за ефірне мовлення телеканалу "Еспресо"
Про це повідомляє пресслужба каналу.
У понеділок близько 19:30 невідомі хакери отримали доступ до ефірного сигналу телеканалу Еспресо. Зловмисники розмістили в ефірі телеканалу короткий ролик з кадрами зруйнованих українських міст, відео з Джозефом Байденом та закликом зупинитися, натякаючи на нібито причетність США до війни в Україні.
"Нам прикро, що наші глядачі могли бачити в ефірі це провокативне відео. Відповідальність за війну в Україні несе виключно росія. Це очевидний факт, який автори відео намагалися перекрутити. Це дає зрозуміти, що до атаки на Еспресо причетні росіяни" - прокоментували у пресслужбі телеканалу.
Команда “Еспресо” вже вжила всі необхідні заходи безпеки та готує звернення до правоохоронних органів.
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