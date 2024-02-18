Російські хакери зламали акаунти "Української правди" та "Ліга.net" і запостили фейки про Авдіївку
Увечері 18 лютого редакції "Української правди" та "Ліга.net" повідомили про хакерську атаку у соціальній мережі Х. Невідомі поширювали фейки про Авдіївку
Про це пишуть "Українська правда" та "Ліга.net".
Зазначається, що редакція УП втратила доступ до акаунту у соцмережі Х, а на сторінці почали з’являтися російські фейки про нібито "розгром" окупантами елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці.
У редакції додали, що наразі намагаються відновити доступ до акаунту і просять не вважати опубліковану в соцмережі інформацію такою, що має відношення до УП.
Така ж сама новина про буцімто "розгром" елітних підрозділів ЗСУ з'явилася на стрічці "Ліга.net".
"Фейкова новина була оперативно знята зі стрічки новин, проте деякий час вона все ж таки була активною, а також автоматично поширилася в акаунті Liga.net в соцмережі Х", - йдеться в повідомленні.
- 30 січня, в Міністерстві аграрної політики та продовольства заявили, що на офіційний сайт відомства також здійснили кібератаку, внаслідок якої вебсторінка зазнала пошкоджень.
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