Російські хакери зламали акаунти "Української правди" та "Ліга.net" і запостили фейки про Авдіївку

Про це пишуть "Українська правда" та "Ліга.net".

Зазначається, що редакція УП втратила доступ до акаунту у соцмережі Х, а на сторінці почали з’являтися російські фейки про нібито "розгром" окупантами елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці.

У редакції додали, що наразі намагаються відновити доступ до акаунту і просять не вважати опубліковану в соцмережі інформацію такою, що має відношення до УП.

Така ж сама новина про буцімто "розгром" елітних підрозділів ЗСУ з'явилася на стрічці "Ліга.net".

"Фейкова новина була оперативно знята зі стрічки новин, проте деякий час вона все ж таки була активною, а також автоматично поширилася в акаунті Liga.net в соцмережі Х", - йдеться в повідомленні.