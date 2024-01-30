Сайт Мінагрополітики зазнав пошкоджень через кібератаку
У Міністерстві аграрної політики та продовольства заявили, що на офіційний сайт відомства здійснили кібератаку, внаслідок якої вебсторінка зазнала пошкоджень
Про це повідомили у пресслужбі Мінагрополітики.
"Наразі нам потрібен певний час для відновлення роботи сайту. Новини про роботу міністерства та іншу актуальну інформацію ви можете дізнатися на офіційних сторінках у соцмережах", — мовиться у повідомленні.
- 25 січня Служба безпеки України затримала хакера, який готував кібератаки на українські урядові сайти та наводив російські ракети на Харків.
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