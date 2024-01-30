Сайт Мінагрополітики зазнав пошкоджень через кібератаку

Про це повідомили у пресслужбі Мінагрополітики.

"Наразі нам потрібен певний час для відновлення роботи сайту. Новини про роботу міністерства та іншу актуальну інформацію ви можете дізнатися на офіційних сторінках у соцмережах", — мовиться у повідомленні.