Головна Суспільство "Знепритомнів, впав і вдарився головою": Подільський ТЦК й 71 окрема єгерська бригада ДШВ прокоментували смерть чоловіка після мобілізації у Києві

"Знепритомнів, впав і вдарився головою": Подільський ТЦК й 71 окрема єгерська бригада ДШВ прокоментували смерть чоловіка після мобілізації у Києві

Марія Музиченко
24 жовтня, 2025 п'ятниця
17:54
Суспільство мобілізація, військовий квиток

Подільський ТЦК та СП у місті Києві та 71 окрема єгерська бригада ДШВ ЗСУ заявили, що не вчиняли будь-яких неправомірних дій відносно померлого 43-річного військовозобов’язаного

Зміст

Про це йдеться у спільній заяві.

"Зазначений громадянин дійсно був мобілізований Подільським ТЦК та СП 18 жовтня 2025 року. Після проходження всіх встановлених процедур 19 жовтня він був доставлений до розподільчого пункту та включений до складу команди для подальшого переміщення до 71 окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час проведення роз’яснювальної зустрічі для призовників один із чоловіків раптово втратив свідомість, впав і вдарився головою об тверду підлогу. Інцидент стався на очах військовослужбовців і військовозобов’язаних. 

Військовий бригади ДШВ надав йому домедичну допомогу та викликав машину швидкої. Після цього постраждалого госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

У заяві наголошується, що опитати самого постраждалого не вдалося, оскільки на момент проведення перевірки він перебував у комі. Загалом було допитано понад десяток свідків — як військовослужбовців, так і цивільних. Підкреслюється, що у ході опитування не виявлено фактів, які б свідчили про вчинення щодо військовозобов’язаного будь-яких неправомірних дій.

"За інформацією представників військово-лікарської комісії, усі медичні фахівці під час огляду визнали військовозобов’язаного придатним до військової служби. Згідно з даними Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, всі лікарі, які проводили обстеження, також зазначили "придатний" без жодних діагнозів. Оскільки скарг на стан здоров’я від громадянина не надходило, його не направляли на дообстеження", - додали у заяві.

Керівництво Подільського ТЦК та СП у місті Києві разом із представниками бригади ДШВ, до якої мав приєднатися громадянин, висловили готовність повною мірою сприяти проведенню розслідування та встановленню всіх обставин події.

Що розповів адвокат родини

Адвокат сім’ї повідомив Суспільному, що 19 жовтня до нього звернувся брат загиблого, який потрапив до лікарні після перебування у Подільському ТЦК.

За його словами, поліція мала розпочати кримінальне провадження ще в неділю, однак до вівторка цього так і не сталося.

Як зазначив адвокат, жодних законних підстав для затримання чоловіка не було. Він також зауважив, що працівники ТЦК не мають повноважень утримувати громадян чи обмежувати їхні права будь-яким способом.

"Наскільки мені відомо, він не висловлював ніякої незгоди (щодо мобілізації — ред.). Він дзвонив мамі, щоб вона йому привезла лінзи, бо в нього поганий зір. Після цього зв'язок з ним перервався. Із розмов зі свідками, був якийсь конфлікт, якісь гроші від нього хотіли отримати. Це відбувалося на вулиці Івана Вигівського, 13. Що це за приміщення, але там відбувалася ця подія", - розповів він.

  • У Києві після мобілізації помер 43-річний чоловік. За офіційними даними, він отримав травму в приміщенні розподільчого пункту Подільського району, впавши на підлогу.
