У Києві після мобілізації помер чоловік: у ТЦК кажуть, що він вже служив. Що відомо про трагедію

Про це повідомили у Головному управлінні поліції Київської області.



Напередодні про факт мобілізації, а згодом і смерті громадянина Романа Сопіна внаслідок сильної черепно-мозкової травми написала журналістка і ведуча 24 каналу Дарина Трунова.



Мобілізований помер у лікарні, після того, як медики невідкладно зробили трепанацію черепа.



"Моїх друзів сина мобілізували. Ну як, не можна казати "бусифікували", але так і було.Він подзвонив батькам і повідомив, що йому потрібно привезти речі. Передати їх наступного дня. В цей час він проходив ВЛК. Наступного дня вже подзвонили з лікарні, що у сина закрита черепно-мозкова травма настільки серйозна що прийшлось невідкладно робити трепанацію черепа. Яким чином це сталося? Сказали впав. Але як, де, коли і чому - ніхто сказати не може. Зате висунули версію: можливо у нього епілепсія була?", – написала журналістка.

Чоловік, зазначає вона, не відмовлявся від служби. Але що сталося за одну ніч після затримання працівниками ТЦК, що людина опинилась в лікарні з розбитим черепом і крововиливом, залишається питанням.

Реакція ТЦК та СП

Речник Київського обласного ТЦК та СП Олег Байдалюк зазначив для Еспресо, що не уповноважений коментувати вищезазначену інформацію, оскільки Подільський розподільчий центр не входить до їхньої юрисдикції й порадив звернутись до Київського міського ТЦК та СП. Редакція сайту написала офіційний запит з проханням коментаря та очікує на відповідь.



Тим часом на сторінці у соцмережі Київського міського ТЦК та СП написали, що у мережі поширюють маніпулятивну інформацію, а чоловік, мовляв, вже служив.

фото: facebook.com/KyivMTCK

"В мережі поширюється маніпулятивна інформація, про нібито побиття представниками одного з районних в місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянина, через що він потрапив до лікарні та перебуває у комі. Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, повідомляємо, що після проведення військово-лікарської комісії даного громадянина було направлено для подальшого проходження служби у одну з військових частин, де після обов'язкового проведення медичного огляду його було зараховано до списків частини.Інформація щодо начебто побиття його військовослужбовцями ТЦК та СП є неправдивою", – наголосили там.

І закликали громадян перевіряти інформацію.

Поліція розслідує умисне вбивство

Власне, перевіряють відповідну інформацію, але вже по факту смерті в одному з центрів комплектування у Головному управлінні Національної поліції Києва.

"Попередньо встановлено, що 43-річний киянин перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі впав на підлогу та травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу. Наразі правоохоронці опитали більше десятка свідків.Слідчі Подільського управління поліції внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України.Для встановлення причини смерті тіло скеровано для проведення судово-медичної експертизи", – йдеться у повідомленні від правоохоронців.

До слова, у статті 115 Кримінального кодексу йдеться про покарання за умисне вбивство.

Редакція сайту Еспресо стежить за ситуацією і буде повідомляти про розслідування та нову інформацію щодо трагедії