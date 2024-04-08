"Зробила неоціненний внесок у розбудову систем запобігання корупції": голова Базельського інституту врядування Ґрета Феннер загинула в ДТП
В автокатастрофі загинула голова Базельського інституту врядування Ґрета Феннер. За життя вона займалася розбудовою системи запобігання і боротьби з корупцією, зокрема в Україні
Про це повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК).
"Жахлива новина для всієї світової антикорупційної спільноти", - написали там.
Зазначається, що Ґрета Феннер зробила надзвичайний і неоціненний внесок у зміцнення урядової політики та розбудову систем запобігання і боротьби з корупцією в десятках держав включно з Україною.
Кілька українських інституцій тісно співпрацюють з Базельським інститутом, отримуючи унікальну експертизу і підтримку впровадження антикорупційних політик та інструментів.
"НАЗК також долучено до низки спільних проєктів, а в березні з пані Феннер було досягнуто домовленостей про розширення співпраці. Дуже боляче усвідомлювати, що ці кроки ми будемо реалізовувати без участі головної рушійної сили цієї авторитетної установи", - йдеться у повідомленні. НАЗК.
Що відомо про Ґрету Феннер
Як повідомила команда Basel Institute on Governance, підтверджуючи смерть 49-річної Феннер у ДТП, вона була директором Базельського інституту управління та директором Міжнародного центру повернення активів. Жінка очолювала організацію у 2005 - 2008 роках і з 2011-го по квітень 2024 року.
Феннер була всесвітньо відомим доповідачем і радником з питань боротьби з корупцією, повернення активів, доброчесності бізнесу та ширших питань державного управління.
До роботи в Базельському інституті Гретта керувала антикорупційними програмами ОЕСР в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
Політолог за освітою, вона здобула ступінь бакалавра та магістра в Інституті Отто-Зура при Вільному університеті Берліна та Sciences Po Paris, а також ступінь магістра ділового адміністрування у Вищій школі бізнесу Кертінського університету в Австралії.
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