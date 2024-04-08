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"Зробила неоціненний внесок у розбудову систем запобігання корупції": голова Базельського інституту врядування Ґрета Феннер загинула в ДТП

8 квітня, 2024 понедiлок
13:50
Суспільство Голова Базельського інституту врядування Ґрета Феннер

В автокатастрофі загинула голова Базельського інституту врядування Ґрета Феннер. За життя вона займалася розбудовою системи запобігання і боротьби з корупцією, зокрема в Україні

Про це повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК).

"Жахлива новина для всієї світової антикорупційної спільноти", - написали там.

Зазначається, що Ґрета Феннер зробила надзвичайний і неоціненний внесок у зміцнення урядової політики та розбудову систем запобігання і боротьби з корупцією в десятках держав включно з Україною.

Кілька українських інституцій тісно співпрацюють з Базельським інститутом, отримуючи унікальну експертизу і підтримку впровадження антикорупційних політик та інструментів.

"НАЗК також долучено до низки спільних проєктів, а в березні з пані Феннер було досягнуто домовленостей про розширення співпраці. Дуже боляче усвідомлювати, що ці кроки ми будемо реалізовувати без участі головної рушійної сили цієї авторитетної установи", - йдеться у повідомленні. НАЗК.

Що відомо про Ґрету Феннер

Як повідомила команда Basel Institute on Governance, підтверджуючи смерть 49-річної Феннер у ДТП, вона була директором Базельського інституту управління та директором Міжнародного центру повернення активів. Жінка очолювала організацію у 2005 - 2008 роках і з 2011-го по квітень 2024 року.

Феннер була всесвітньо відомим доповідачем і радником з питань боротьби з корупцією, повернення активів, доброчесності бізнесу та ширших питань державного управління.

До роботи в Базельському інституті Гретта керувала антикорупційними програмами ОЕСР в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Політолог за освітою, вона здобула ступінь бакалавра та магістра в Інституті Отто-Зура при Вільному університеті Берліна та Sciences Po Paris, а також ступінь магістра ділового адміністрування у Вищій школі бізнесу Кертінського університету в Австралії.

Теги:
Світ
корупція в Україні
НАЗК
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