ЗСУ змінять "піксель" на мультикам
ЗСУ перейдуть на новий тип військової форми, яка має поступово замінити чинний камуфляж ММ-14, більш відомий як "піксель", на ММ-25, який є копією Multicam
Про це йдеться на сайті "Партнер МОУ".
Зазначається, що Центральне управління розвитку матеріального забезпечення затвердило для подальшого використання новий камуфляжний візерунок під назвою ММ-25. Його планують використовувати під час виготовлення речового майна для українського війська.
Офіційний вигляд нової форми наразі не оприлюднюється. Проте, за інформацією з профільних джерел — зокрема, Boroshno News та First Division — новий ММ-25 візуально та концептуально повторює камуфляж Multicam, який застосовується у військах країн НАТО і добре себе зарекомендував в умовах різних типів місцевості.
Терміни повного переходу на нову форму поки що не уточнюються. З огляду на масштаб армії, цей процес може зайняти кілька років. Також наразі невідомо, коли саме перші партії нової форми почнуть надходити до підрозділів ЗСУ.
Що таке Multicam?
Multicam (Мультикам) — деформаційний камуфляжний візерунок, розроблений у 2002 році американською компанією Crye Precision спільно з дослідницьким центром U.S. Army Soldier Systems Center (Natick Labs). Малюнок складається з нерегулярних плям семи кольорів, завдяки чому забезпечує ефективне маскування в різних типах місцевості та за різного освітлення.
Військова форма з Multicam активно використовується арміями низки країн НАТО та партнерів США:
- Британія — з 2010 року
- Австралія — з 2014 року
- США — з 2015 року
- Німеччина — з 2016 року
- Франція — з 2024 року
Multicam зарекомендував себе як ефективний універсальний камуфляж для ведення бойових дій у лісистій, пустельній, гірській та міській місцевості.
- У січні 2025 року Міністерство оборони України розпочало роботу над проєктом нового зимового маскувального костюма для спецпризначенців.
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