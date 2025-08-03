ЗСУ змінять "піксель" на мультикам

Про це йдеться на сайті "Партнер МОУ".

Зазначається, що Центральне управління розвитку матеріального забезпечення затвердило для подальшого використання новий камуфляжний візерунок під назвою ММ-25. Його планують використовувати під час виготовлення речового майна для українського війська.

Офіційний вигляд нової форми наразі не оприлюднюється. Проте, за інформацією з профільних джерел — зокрема, Boroshno News та First Division — новий ММ-25 візуально та концептуально повторює камуфляж Multicam, який застосовується у військах країн НАТО і добре себе зарекомендував в умовах різних типів місцевості.

Терміни повного переходу на нову форму поки що не уточнюються. З огляду на масштаб армії, цей процес може зайняти кілька років. Також наразі невідомо, коли саме перші партії нової форми почнуть надходити до підрозділів ЗСУ.

Що таке Multicam?

Multicam (Мультикам) — деформаційний камуфляжний візерунок, розроблений у 2002 році американською компанією Crye Precision спільно з дослідницьким центром U.S. Army Soldier Systems Center (Natick Labs). Малюнок складається з нерегулярних плям семи кольорів, завдяки чому забезпечує ефективне маскування в різних типах місцевості та за різного освітлення.

Військова форма з Multicam активно використовується арміями низки країн НАТО та партнерів США:

Британія — з 2010 року

Австралія — з 2014 року

США — з 2015 року

Німеччина — з 2016 року

Франція — з 2024 року

Multicam зарекомендував себе як ефективний універсальний камуфляж для ведення бойових дій у лісистій, пустельній, гірській та міській місцевості.