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Головна Культура Светр принцеси Діани із зображенням овець продали за $1,14 млн

Светр принцеси Діани із зображенням овець продали за $1,14 млн

15 вересня, 2023 п'ятниця
14:28
Культура

На аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку продали светр принцеси Діани із зображенням чорної вівці серед рядів білих за 920 тис. фунтів стерлінгів

Про це інформує CNN.

Аукціон розпочався 31 серпня, і лише в останні моменти максимальна ставка перевищила 200 тис. доларів. Sotheby′s оцінив светр "Чорна вівця", який принцеса Діана надягала на матч з поло у 1981 році, від 50 до 80 тис. доларів.

Це був зірковий лот на останньому аукціоні в Нью-Йорку, де він отримав $ 1,143,000 всього за 15 хвилин торгів.

Організатори не розкрили особу переможця торгів. 

Простий светр, який знайшли на горищі в березні, обійшовся дорожче, ніж багато інших речей, пов’язаних з "народною принцесою", які продавали на аукціонах в останнє час.

Що відомо про светр "Чорна вівця"

У 1979 році художниці Саллі Муір і Джоанна Осборн та їхній лейбл трикотажних виробів Warm & Wonderful створили в’язаний яскраво-червоний вовняний светр, прикрашений рядами білих овець з однією чорною по центру.

Через кілька тижнів після появи Діани у цьому светрі, дизайнерам надійшов лист з Букінгемського палацу, в якому повідомлялося, що принцеса пошкодила свій улюблений светр (на зображеннях, наданих аукціонним домом, видно невелику дірку на одному з манжетів) з проханням поремонтувати або надати новий светр.

Светр принцеси Діани

Аукціон Sotheby's розповідав, що перший, оригінальний светр був знову знайдений у березні цього року художницями на горищі.

Повідомляється, що виробництво цих светрів припинилося у 1994 році, проте у 2020 році авторки знову почали виготовляти копії відомого дизайну. Один светр було виготовлено спеціально для акторки Емми Коррін, яка зіграла Діану в четвертому сезоні серіалу "Корона" від Netflix.

27 червня стало відомо, що светр виставлять на аукціон.

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