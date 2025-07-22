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Адміністрація Трампа розширила пошук партнерів для створення системи ППО "Золотий купол", щоб зменшити залежність від SpaceX Маска, - Reuters

Марія Науменко
22 липня, 2025 вiвторок
14:22
Світ Білий дім

Адміністрація Дональда Трампа активно розширює коло потенційних партнерів для розробки та будівництва системи протиракетної оборони "Золотий купол", аби зменшити залежність від SpaceX Ілона Маска, чиї супутникові мережі Starlink та Starshield стали ключовими для військових комунікацій США

Зміст

Про це пише Reuters.

За інформацією трьох джерел, адміністрація Трампа має намір залучити таких гігантів, як Amazon.com з його проєктом Kuiper, а також провідних оборонних підрядників.

Співрозмовники видання зазначили, що цей крок розглядався навіть до сварки між Трампом та Маском. Чиновники Пентагону та Білого дому почали шукати альтернативи SpaceX, побоюючись надмірної концентрації відповідальності за значну частину космічного оборонного щита вартістю 175 млрд доларів в руках одного партнера.

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Попри те, що SpaceX, завдяки своєму досвіду запуску понад 9000 супутників Starlink та значному досвіду в державних закупівлях, все ще залишається потужним гравцем у космічній індустрії, її частка у програмі "Золотий купол" може скоротитися.

Пентагон вже звернувся до проєкту Kuiper компанії Amazon, який наразі запустив лише 78 із запланованих 3000 супутників на низькій навколоземній орбіті, з пропозицією приєднатися до цієї ініціативи.

За словами американського чиновника, у пошуках нових постачальників для супутникових рівнів "Золотого купола" "Kuiper є одним з найбільших".

Гіганти оборонної промисловості Northrop Grumman, Lockheed Martin і L3Harris також ведуть переговори про підтримку "Золотого купола". 

  • Раніше повідомлялось, що адміністрація Дональда Трампа вирішила не розривати контракти зі SpaceX, оскільки більшість угод із компанією Ілона Маска виявилися критично важливими для Пентагону та NASA.
Теги:
Новини
космос
Технології
ППО
Дональд Трамп
Ілон Маск
США
Starlink
Економіка
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