Адміністрація Трампа розширила пошук партнерів для створення системи ППО "Золотий купол", щоб зменшити залежність від SpaceX Маска, - Reuters

Про це пише Reuters.

За інформацією трьох джерел, адміністрація Трампа має намір залучити таких гігантів, як Amazon.com з його проєктом Kuiper, а також провідних оборонних підрядників.

Співрозмовники видання зазначили, що цей крок розглядався навіть до сварки між Трампом та Маском. Чиновники Пентагону та Білого дому почали шукати альтернативи SpaceX, побоюючись надмірної концентрації відповідальності за значну частину космічного оборонного щита вартістю 175 млрд доларів в руках одного партнера.

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Попри те, що SpaceX, завдяки своєму досвіду запуску понад 9000 супутників Starlink та значному досвіду в державних закупівлях, все ще залишається потужним гравцем у космічній індустрії, її частка у програмі "Золотий купол" може скоротитися.

Пентагон вже звернувся до проєкту Kuiper компанії Amazon, який наразі запустив лише 78 із запланованих 3000 супутників на низькій навколоземній орбіті, з пропозицією приєднатися до цієї ініціативи.

За словами американського чиновника, у пошуках нових постачальників для супутникових рівнів "Золотого купола" "Kuiper є одним з найбільших".

Гіганти оборонної промисловості Northrop Grumman, Lockheed Martin і L3Harris також ведуть переговори про підтримку "Золотого купола".