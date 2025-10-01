Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Афганістан у цифровій темряві: чому таліби відключили інтернет 42 млн людей і чи спалахнуть протести
Аналітика

Афганістан у цифровій темряві: чому таліби відключили інтернет 42 млн людей і чи спалахнуть протести

Юрій Мартинович
1 жовтня, 2025 середа
07:45
Світ

В останні дні вересня Афганістан занурився в повну комунікаційну темряву, бо влада талібів, посилаючись на боротьбу з "пороком", відрізали доступ до інтернету та мобільного зв'язку для 42 млн людей, спричинивши хаос у банківській системі, авіації, медіа та освіті

Зміст

Це не просто технічна проблема – це крок до повної ізоляції режиму від світу, що загрожує поглибити гуманітарну кризу в країні, яка півстоліття переживає важкі часи. 

Еспресо розповість більше про подібні приклади, коли влада вимикала населенню інтернет і чи може ця ситуація спричинити в Афганістані протести.

Як і чому в Афганістані виключили інтернет?

різке падіння інтернету в Афганістані, фото: Netblocks

 

Історично таліби (прихильники Талібану) ненавидять інтернет, адже ще наприкінці 90-х вони заборонили телебачення та супутникові антени через свої ультраортодоксальні погляди. Після виходу американців з Афганістану і повернення до влади у 2021 році, таліби блокували соцмережі, щоб придушити протести. Зараз вони взялися за весь інтернет.

29 вересня 17:00 за місцевим часом, інтернет в Афганістані практично зник. За даними моніторингової організації NetBlocks, трафік упав до 1% від норми, а мобільний зв'язок паралізовано (лише активний 2G).  

Та цей процес почався ще раніше, адже ще 16 вересня провінція Балх (північ країни) стала першим регіоном, де на наказ верховного лідера Талібу Хібатулли Ахундзади заборонили оптоволоконний інтернет, який тисячами кілометрів прокладали під час присутності американців. За тиждень обмеження поширилися на 12 провінцій, включно з Кандагаром, Гельмендом і Кундузом. Відтак 29-30 вересня інтернет блек-аут охопив усю країну, включно зі столицею Кабулом.

Таліби не коментували офіційно, але провінційні менеджери провайдерів стверджують, що це "тимчасова міра до подальшого повідомлення". Альтернативи обіцяють, але без деталей. 

У Netblocks кажуть, що Афганістан зараз переживає повне відключення інтернету, бо влада Талібану вживає заходів щодо "забезпечення моралі". Власне це підтвердив місцевий речник Талібану в північній провінції Балх, написавши на X, що заборону було наказано верховним лідером Ахундзадою, "щоб запобігти аморальній діяльності". Мова йде про перегляд порнографії та "згубного західного контенту".

Афганістан

фото: reuters

 

Торек Фархаді, колишній старший радник Міжнародного валютного фонду та Світового банку, заявив каналу CBS News, що відсутність доступу до інтернету матиме руйнівні наслідки для звичайних людей в Афганістані. 

"Для афганської молоді це, безумовно, ще один дороговартісний крок назад, якщо так продовжуватиметься. Це закриває двері для онлайн-освіти, це серйозно перешкоджає власникам бізнесу, які спілкуються з клієнтами. Це навмисне рішення завести суспільство в глухий кут", - відзначив експерт. 

Справді, наслідки стали миттєвим: скасовано всі рейси з аеропорту Кабула, зупинено банківські транзакції, а тисячі жінок втратили доступ до онлайн-курсів – єдиної можливості для освіти після заборони на навчання для дівчат понад 12 років.

Активістка за права жінок Санам Кабірі заявила Reuters, що таліби вже закрили школи, університети, рекреаційні та спортивні заклади для жінок.

"Талібан використовує всі наявні в його розпорядженні засоби для придушення народу. Чого ще хочуть ці невігласи, іншого століття від нашого пригнобленого народу?" – сказала Кабірі.

Подібні випадки: коли відключення інтернету провокувало протести

протести в Непалі

Протести в Непалі через блокування соцмереж, фото: gettyimages

 

Історія показує, що урядові відключення інтернету часто обертаються проти режимів, посилюючи гнів і мобілізацію суспільства. Найчастіше влада береться до відключення інтернету вже в процесі якихось суспільних заворушень, показові випадки були у Єгипті, Ірані, Судані, Індії тощо.

У спекотні дні 2011 року в Єгипті, коли диктатор Хосні Мубарак вирішив відключити інтернет та мобільний зв'язок, намагаючись задушити Арабську весну, він лише розпалив полум'я протестів. Адже замість мовчання вулиці Каїра заповнилися тисячами демонстрантів, які, скоординовані офлайн, штурмували площу Тахрір. Цей блекаут, що тривав п'ять днів, не затишив протестів – навпаки, вони вибухнули з новою силою, призвівши до падіння режиму Мубарака, і весь світ побачив, як цифрова темрява може стати каталізатором для реальної революції.

Подібна історія могла розгорнутися в Ірані восени 2019-го, під час "Кривавого листопада", коли уряд, наляканий протестами проти різкого зростання цін на паливо, відрізав інтернет для 80 мільйонів людей на цілих дев'ять днів. Режим сподівався сховати репресії, але гнів тільки наростав: люди виходили на вулиці Тегерана та Ісфахана, спалюючи поліцейські дільниці та шикарні вілли чиновників, а діаспора в Європі та США через VPN розповідала світу про сотні вбитих. Хоча протести придушили кулями, вони залишили суспільний шрам, посиливши опозицію та міжнародний тиск, і показали, що відключення не зупиняє вогонь невдоволення – воно лише робить його невидимим для світу, але не для народу.

У Судані 2019 року, коли автократ Омар аль-Башир, правлячи 30 років залізною рукою, заблокував інтернет на тиждень, аби приглушити хвилю антиурядових демонстрацій проти економічної кризи, результат виявився фатальним для нього самого. Молодь Хартуму, обурена голодом і корупцією, не скорилася. Цей блекаут лише об'єднав протестувальників, призвівши до масових страйків і, зрештою, до втечі Башира в 2020-му – повалення режиму, де інтернет став не жертвою, а символом опору.

Також у 2019 році в індійському Кашмірі, коли Делі скасував автономію регіону, уряд Нарендри Моді наклав повний інтернет-блекаут на 7 мільйонів жителів, щоб придушити сепаратистські протести. П’ять місяців цифрової ізоляції коштували економіці $2,4 мільярда, але замість заспокоєння вулиці запалали: сутички з поліцією подвоїли насильство, а молодь, озброєна камінням і гаслами, лише загострила опір. 

Чи не найшвидшою була нещодавня реакція в Непалі, щоправда, не на виключення інтернету, а популярних соцмереж. На початку вересня молода генерація показала блискавичну силу: уряд прем'єра Непалу, намагаючись заглушити критику корупції та "кумівства" еліт, забанив 26 соцмереж – від TikTok до Instagram, – посилаючись на "боротьбу з фейками". Це стало останньою краплею для молоді, яка страждає від безробіття. За лічені години на Discord і Reddit сформувалися протестні канали і вулиці Катманду заповнилися тисячами: вони палили портрети чиновників, штурмували парламент і Верховний суд, ігноруючи вогонь поліції. Десятки вбитих стали ціною перемоги: уряд пішов у відставку. Ця "цифрова революція" довела, що в еру соцмереж відключення не ізолює – воно мобілізує, перетворюючи онлайн-гнів на вуличний ураган, який скидає тиранію.

За даними Access Now, за 2024 рік зафіксовано 74 випадки відключення інтернету урядами під час протестів у 24 країнах. Такі блокади часто використовують, щоб ускладнити мобілізацію суспільства під час протестів та документування насильства з боку силовиків.

Чи може відсутність інтернету спровокувати протести в Афганістані?

Афганістан

фото: reuters

 

Коротка відповідь: малоймовірно, що відключення інтернету саме по собі стане тригером масових протестів у Афганістані, але воно може додати чинників, що підсилюють невдоволення серед деяких груп. 

Афганістан суттєво відрізняється від інших країн через специфіку свого суспільства та історію численних інтервенцій. Таліби утримують владу завдяки поєднанню силового тиску та релігійного контролю, а спроби протестів у 2021 році проти їхнього захоплення країни були швидко й жорстоко придушені – тоді загинули сотні людей.

Загалом протести виникають тоді, коли широкі верстви населення відчувають несправедливість, економічну кризу, або коли є організовані групи, здатні мобілізувати людей. Та після 2021 року режим Талібану встановив жорсткий контроль над вулицями, громадськими інституціями та опозиційними лідерами. Тому страх репресій, обмежена організаційна інфраструктура та слабкість опозиційних мереж роблять протести майже неможливими. 

Дослідження показують, що розширений доступ до широкосмугового інтернету справді повʼязаний зі збільшенням протестної активності. Адже інтернет – це інструмент, який полегшує мобілізацію суспільства у разі виникнення протестів. Ті верстви населення та галузі господарства в Афганістані, які втратили джерело доходу через відсутність інтернету, теоретично принаймні можуть спробувати провести протести. Але швидше за все їх швидко б придушили, а афганці навіть би не дізналися про це.

У AP пишуть, що довготривале відключення посилить економічну кризу в країні і соціальне невдоволення, але швидше за все не породить масові протести, принаймні у короткому терміні. Хоча аналітики й кажуть, що такі дії Талібів є одними із "найрадикальніших і найдраконівськіших кроків", які ті зробили з моменту повернення до влади. 

Наразі через обмеження доступу до інтернету Афганістан майже повністю відрізаний від зовнішнього світу, залишаючись ще більш "темним місцем".

"Це величезна втрата як для народу Афганістану, так і для економіки цієї країни. Якщо ви відключаєтеся від інтернету, це означає, що ви відключаєтеся від життя, бо без Інтернету нічого неможливе", - сказав афганський аналітик Ішак Атмар в інтерв’ю "Радіо Азаді".

Читайте також: Нафта, наркотики і Росія: анатомія можливої війни США з Венесуелою. Пояснюємо

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Технології
Афганістан
Талібан
Пояснюємо
Читайте також:
Дмитро Павличко
Автор Тетяна Яворська
28 вересня, 2025 неділя
"Два кольори мої, два кольори": 96 років тому народився корифей Дмитро Павличко
Автор Адріана Муллаянова
28 вересня, 2025 неділя
"Комбайни у холосту ганяємо". Через посуху на Криворіжчині мають найгірший за 30 років врожай соняшника
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Оксана Ліховід
29 вересня, 2025 понедiлок
Я більше очікую не стільки на Gripen, скільки на інший шведський літак, - Згурець
Київ
+6.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 48.07
    Продаж 48.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
1 жовтня
09:32
Румунія, прапор Румунії
Румунія прагне налагодити спільне з Україною виробництво БПЛА для захисту східного флангу НАТО
09:08
Ексклюзив
дипломати
Урок Мюнхенської угоди 1938: поступки агресору лише посилюють ескалацію війни, – європейські дипломати
09:00
Оновлено
В Одесі випала 1,5-місячна норма опадів: загинули 9 людей, серед них дитина
09:00
Партнерський матеріал
Євгенія Болотова, фармацевт аптеки "Бажаємо здоров’я"
Працювала до останнього під обстрілами: історія фармацевта з Донеччини
08:37
Оновлено
Дніпро, рятувальники, ДСНС, пожежа
Удар РФ по Дніпру дронами 30 вересня: відомо про 1 загиблого та 31 пораненого
08:29
Ексклюзив
Безпілотники СБУ вдарили по НПЗ
"Не тільки НПЗ": експерт Закревський назвав обʼєкти РФ, удари по яких значно скорочують російський бюджет
08:14
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 155 боїв, третина з них — на Покровському напрямку
08:06
Огляд
Від козацьких часів до сучасної війни: як свято Покрови та День захисників стали символами української духовності та сили
08:05
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни атакують Україну дронами: на Київщині спрацювала ППО
08:02
OPINION
Чи зможе Путін реалістично оцінити внутрішньополітичні ризики
07:47
конгрес США
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року через непогодження фінансування
07:23
Ексклюзив
Подолання ПТСР та відновлення ментального здоров’я: як реабілітація середньовічним боєм допомагає ветеранам
07:21
втрати окупантів
Сили оборони за минулу добу ліквідували 920 окупантів і 13 артсистем РФ
06:58
Трампа зі Стуббом
Закликав зберігати терпіння: президент Фінляндії Стубб заявив, що Трамп перейшов до політики "батога" щодо РФ
06:22
Норвегія
У Норвегії через невідомий дрон призупинили роботу аеропорту
06:01
принцеса Анна
Британська принцеса Анна відвідала Україну на підтримку дітей, постраждалих від війни
05:25
Атака РФ на Харків 1 жовтня
РФ ударила КАБами по Харкову: відомо про 6 постраждалих, виникли пожежі торгових павільйонів на площі 500 м кв
00:15
Оновлено
Георгій Судаков
"Реал" у Казахстані розтрощив "Кайрат": результати та розклад матчів 2-го туру ЛЧ
2025, вiвторок
30 вересня
23:46
Крістен Міхал
Премʼєр Естонії Міхал вважає, що РФ вторгненнями БПЛА намагається відволікти ЄС від України
22:54
Польща
На півночі Польщі виявили уламок російського БПЛА
22:28
Бундесвер
На авіабазі в Німеччині невідомі обстріляли літак бундесверу піротехнікою, - Spiegel
21:28
Зеленський
"Один з генераторів вийшов з ладу": Зеленський заявив про критичну ситуацію на ЗАЕС і дав доручення уряду
21:25
Ексклюзив
зсу танк
Україна продовжує воювати в борг, - економіст Пендзин
21:07
Ексклюзив
Віктор Орбан
"Гарно любити Росію, коли вона далеко": журналіст Хотин про заяви Орбана
20:58
Дональд Трамп
Дональд Трамп пригрозив масовими звільненнями федеральних службовців
20:54
Володимир Зеленський
Ініціатива Трампа щодо миру та блекаут на ЗАЕС: Зеленський провів розмову з генсеком ООН Гутеррішем
20:35
Bring Kids Back UA
Принижували на каналах пропагандистів за українську мову: з ТОТ повернули 16 молодих людей
19:56
Ексклюзив
Енергетика, споживання електроенергії
"Задовільна ситуація": експерт з енергетики Омельченко про підготовку до зими
19:48
Музей картонок
Домашнє завдання від МВФ: які два структурні маяки Україна досі не виконала
19:42
ГУР і МЗС евакуювали 48 українців із Гази
19:41
Ілон Маск
Імперія Ілона Маска переживає кадрову кризу: топменеджери масово йдуть через вигорання та політику мільярдера
19:17
OPINION
Стерті покоління: як Росія відтворює імперські інструменти впливу
19:13
Ексклюзив
Єгор Чернєв
Ракети Tomahawk можуть стати абсолютно новим рівнем ескалації у війні, - нардеп Чернєв
19:10
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
"Я його сином вважав": Лукашенко обурився через слова Зеленського про нього і Путіна
19:03
Ексклюзив
Мі-8
"Це не випадковість, а клопітка й довга робота": старший офіцер 59-ї ОШБр СБС Мишак про збиття російського гелікоптера FPV-дроном
19:00
Аналітика
Нафта, наркотики і Росія: анатомія можливої війни США з Венесуелою. Пояснюємо
18:43
Кароль Навроцький
Навроцький розповів, що майже щодня говорить із духом Пілсудського
18:39
Технологічна компанія Holywater
Українська ІТ-компанія Holywater, яка займається вертикальними серіалами, вийшла на ринок Іспанії
18:33
Ексклюзив
Україна ЄС
У ЄС хочуть спростити правила вступу для України. Кореспондентка Висоцька розповіла деталі
18:20
Ексклюзив
ЗАЕС
Не можна допустити приєднання ЗАЕС до російської енергосистеми, - експертка з ядерної енергетики Кошарна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV