Нафта, наркотики і Росія: анатомія можливої війни США з Венесуелою. Пояснюємо

Адміністрація президента Дональда Трампа посилила тиск на режим Ніколаса Мадуро, звинувачуючи його в наркотероризмі та підтримці кримінальних синдикатів. США вже розгорнули флотилію кораблів у Карибському морі, провели авіаудари по підозрюваних у контрабанді суднах, а Венесуела мобілізувала "мільйони ополченців". Зараз обидві країни говорять, що готові до будь-яких сценаріїв розвитку, тому ця ескалація має всі шанси стати черговою війною за участі Сполучених Штатів.

В чому причина конфлікту і чи дійсно все настільки серйозно, детальніше розповість Еспресо.

Коротка історія відносин: від союзників до антагоністів

Вже майже 200 років США мають відносини з Венесуелою, котра на початку ХІХ століття здобула незалежність від Іспанії. У той період стосунки були стабільними і заснованими на комерції. Вашингтон особливо почав підтримувати венесуельців, коли понад сто років тому там знайшли значні запаси нафти. Адже Венесуела швидко перетворилася на "нафтового короля" Латинської Америки. Зараз там найбільші розвідані запаси нафти у світі - майже 50 млрд тонн, які можуть ще сотні років видобувати.

фото: reuters

До 2006 року США були найбільшим покупцем венесуельської нафти (понад 40 млрд доларів щорічно), а двостороння торгівля сягала 50 млрд доларів. У другій половині ХХ століття Венесуела вважалася "вітриною демократії" в регіоні, особливо під керівництвом президента Ромуло Бетанкура, з яким США співпрацювали в антинаркотичних та антикомуністичних ініціативах. Навіть під час Холодної війни США постачали Венесуелі F-16 для боротьби з лівими повстанцями. Однак демократичні уряди Венесуели все більше поглинала корупція, яка спричинила суспільне невдоволення та націоналістичну реакцію.

Все змінилося з обранням у 1999 році президентом Венесуели одіозного військового-опозиціонера Уго Чавеса. "Болів'янська революція" (назва його політики) орієнтувалася на соціалізм, націоналізацію нафти та антиамериканську риторику. Чавес розірвав військову співпрацю з США, натомість уклав альянси з Кубою, Іраном, Росією та Китаєм, і використав нафтодолари для фінансування соціальних програм. Ба більше, Чавес почав звинувачувати США у планах його вбивства. Антиамериканізм і антиглобалізм стали візитівкою Чавеса. Цікаво, що своїми нафтодоларами Чавес хотів завоювати симпатії простих американців, продаючи за пільгові кошти мазут для малозабезпечених районів США.

Як наслідок у Венесуелі почалася соціально-економічна криза, яку успадкував наступник Чавеса, його міністр внутрішніх справ Ніколас Мадуро, який продовжив ту ж політику. У підсумку президент Обама назвав Венесуелу "загрозою національній безпеці" і у 2015-му, запровадивши санкції. Але справжній розрив стався за першого президенства Трампа.

Вже понад десятиріччя у Венесуелі тривають періодичні заворушення опозиції, яка вимагає відставки Мадуро. У 2019 році у столиці країни в Каракасі голова Національної асамблеї (парламенту) Венесуели Хуан Ґуайдо проголосив себе тимчасовим президентом. США та більшість урядів країн Латинської Америки визнали його. Однак Мадуро заручився підтримкою РФ, Китаю, Ірану, Мексики, Куби і зберіг свою владу. Відповідно, американські санкції посилилися, що призвело до падіння ВВП Венесуели на 75%, гіперінфляції та міграції 8 млн людей. Мінімальна зарплата у Венесуелі не перевищує 10 доларів.

За президентства Байдена санаційний тиск частково був послаблений для видобутку нафти (попри венесуельсько-гаянську кризу за регіон Ессекібо), але з поверненням, Трамп відновив "максимальний тиск".

Що Трамп хоче від Мадуро

америкаський флот поблизу Венесуели, фото: IEJVEDIA.COM

Ще на початку 1990-х років у Венесуелі почала формуватися впливова злочинна мережа з глибокими зв’язками у владі та збройних силах – так званий "Картель Сонця". За правління Уго Чавеса ця структура значно зміцніла, а з приходом до влади Ніколаса Мадуро перетворилася на одну з ключових опор режиму.

До складу "Картелю Сонця" входять високопоставлені військові, генерали та політики, які контролюють міжнародний наркотрафік – переважно постачання кокаїну й марихуани з Колумбії до США та Європи. Крім того, мережа займається контрабандою пального та нелегальним видобутком корисних копалин, отримуючи з цього мільярдні прибутки.

Цікаво, що назва угруповання походить від сонячних шевронів на погонах венесуельських генералів: одна зірка-сонце означає звання бригадного генерала, дві – дивізійного командира.

У липні цього року Дональд Трамп підписав секретну директиву, дозволяючи Пентагону використовувати силу проти латиноамериканських картелів. Тоді ж найбільшу злочинну венесуельську організацію "Картель Сонця" оголосили терористичною організацією. А у серпні США підняли винагороду за інформацію, яка дозволить затримати Мадуро, до 50 млн доларів.

Вже у серпні-вересні ескалація досягла піку: США розгорнули флотилію (8 кораблів, 4500 моряків, та літак F-35 у Пуерто-Рико), та провели удари вже по трьох венесуельських суднах наркоторговців (загинуло два десятки осіб), які були в нейтральних водах. У Human Rights Watch засудили такі дії США, назвавши "стратою без суду".

У NBC News кажуть, що США близькі до того, щоб завдавати авіаудари безпосередньо по інфраструктурі наркокартелів у Венесуелі, мовляв, рішення на столі президента, який сам підтвердив, що "дуже серйозно розглядає картелі, що прибувають суходолом".

"Кожного терориста-бандита, який контрабандою ввозить отруйні наркотики до Сполучених Штатів Америки, попереджаю: ми знищимо вас", – нещодавно заявив Трамп у зверненні до Організації Об’єднаних Націй, а раніше він прямо написав, що Мадуро – "один з найбільших наркоторговців світу".

Як відомо, минулого року через Венесуелу пройшло понад 600 тонн кокаїну, наркотрафік приніс країні понад 8 млрд доларів. Однак режим Мадуро цього "не помічає", натомість звинувачує США у "війні за нафту", хоч за оцінками аналітиків 10-15% глобального транзиту кокаїну йде через Венесуелу.

Тож США вимагають від Венесуели: припинення наркотрафіку, видачі Мадуро, визнання демократичних виборів (Едмундо Гонзалес як переможець президентських у 2024), прийому депортованих мігрантів (сотні тисяч) та розриву з Росією та Китаєм. Трамп погрожує "використати всю міць Америки" для "знищення наркотерористів".

Натомість режим Венесуели хоче, щоб США зняли всі санкції для відновлення нафтоекспорту, визнали Мадуро легітимним, припинили "втручання" та дали компенсації за "економічну війну".

Тобто позиції діаметрально протилежні й тому ситуація лише загострюється.

У Венесуелі готуються до війни

Ніколас Мадуро, фото: reuters

Попри значні розміри (як півтори України), у Венесуелі зараз проживає близько 28 млн осіб. Армія Венесуели, або Боліваріанські національні збройні сили, налічують понад 120 тис. військових, а також ще дві сотні тисяч резервістів та додаткових сил.

Після американських ударів по кораблях наркоторговців, у Венесуелі оголосили великі військові навчання (десятки суден та літаків), також були проведені демонстративні перехоплення/наближення винищувачів і кораблів до американських кораблів у регіоні. Заявлена мета навчань – "зміцнення оборонних можливостей та захист національного суверенітету", а також Венесуела хоче оцінити свою армію на випадок конфлікту.

Крім цього була оголошена мобілізація ополчення. Ніколас Мадуро голосно заявив про 4,5 млн ополченців, яких підготують та озброять.

А вже наприкінці вересня Мадуро сказав, що готовий оголосити надзвичайний стан у разі нападу США на Венесуелу. Крім цього він надав собі спеціальні повноваження мобілізувати армію та надати їй владу над державними службами та нафтовою промисловістю.

"Це неоголошена війна... Ми готові до оборони", - заявив міністр оборони Венесуели Володимир Падріно Лопес.

З іншого боку, міністр закордонних справ сказав, що Венесуела не хоче війни, але країна буде захищатися у разі нападу. Тому Мадуро запропонував Трампу допомогу у полюванні на лідерів венесуельських банд, якщо того насправді так цікавлять наркотики, а не нафта та зміна режиму.

Що кажуть експерти: бути чи не бути війні

Американські військові в Афганістані, фото: gettyimages

Істерії довкола можливого конфлікту додає ще той факт, що у США нещодавно провели ребрендинг міністерства оборони на міністерство війни. А на небувалій зустрічі американських генералів у вівторок 30 вересня, їх керівник Піт Гегсет заявив, що вони повинні "готуватися до війни".

Ще на початку вересня Рада з міжнародних відносин попереджала, що низка інцидентів (удари по суднах, перехоплення, близька присутність військових флотів) може призвести до випадкової ескалації. Деякі експерти кажуть, що Венесуела має "багатообіцяюче підґрунтя", щоб стати новою ареною суперництва великих держав, що загрожує Карибським островам. Ескалація може підштовхнути Каракас ще більше до співпраці з Росією, Кубою, Іраном – постачання зброї, розвідданих або економічної підтримки.

Професор права Каліфорнійського університету в Берклі Джон Ю сказав The Washington Post, що напади Трампа "ризикують перетнути межу між боротьбою зі злочинністю та війною". Він зазначає, адміністрація Трампа має рацію в тому, що незаконні наркотики завдають США більше шкоди, ніж більшість збройних конфліктів, але в іншому – ні.

"З 1999 року понад 800 тис. американців померли від передозування опіоїдами. … Але США не можуть вести війну проти будь-якого джерела шкоди для американців. За останні роки в ДТП щорічно гине близько 40 тис. американців, але країна не веде війну проти автомобільних компаній. … Застосування військової сили проти картелів може втягнути США у війну проти Венесуели. Але конфлікт, спрямований проти режиму Мадуро, не є військовою кампанією проти незаконної торгівлі наркотиками, яка порушувала б американське законодавство та Конституцію. Білий дім ще не надав переконливих доказів у суді чи Конгресі того, що наркокартелі стали рушійною силою уряду Венесуели. Ці докази необхідні для виправдання своїх дій", - відзначив експерт.

У New York Times попереджають, що в разі конфлікту і падіння режиму Мадуро, військові дії можуть спричинити кровопролиття та хаос і тоді ситуація стане неконтрольованою, як свого часу в Афганістані.

"Якщо уряд впаде, озброєні сили в регіоні, включаючи військових, колумбійські партизанські групи та воєнізовані банди, можуть вступити в боротьбу за здобич. А у Венесуелі, з її нафтою, золотом та іншими корисними копалинами, є багато здобичі".

Політолог Сергій Таран вважає, що пряме протистояння між США та Венесуелою може мати безпосередній вплив на російсько-українську війну.

"Адже справа, звісно, не лише в наркотрафіках, проти яких воюють США. Справа в нафті, безмежні запаси якої має Венесуела, але не може гарно продати через санкції США та власний неспроможний уряд. Однак останнім часом до венесуельської підсанкційної, а отже дешевої нафти серйозно приглядається Китай, інвестуючи в неї немалі конкретні кошти. Індія тихцем просить Трампа зняти заборону на купівлю венесуельської нафти. Це дасть можливість компенсувати втрати від можливої відмови від російської нафти. Тепер розумієте що на кону?" – пише Таран.

Натомість журналіст Віталій Портников в ефірі Еспресо заявив, що військова операція США проти Венесуели неминуче призведе до втрат американських солдатів, що може підірвати імідж Трампа. Тому чимало оглядачів вважають, що президент США насправді уникає прямого конфлікту з Мадуро, адже провал операції покаже його безпорадність.

Портников зазначив, що демократи можуть виправдати інтервенцію боротьбою з диктатурою та наркотрафіком, але прихильники Трампа (MAGA) не зрозуміють, навіщо витрачати ресурси на демократію у Венесуелі, вимагаючи зосередитися на депортації мігрантів і внутрішніх проблемах США.

У будь-якому випадку, остаточне рішення за президентом Трампом, який наважившись на цю авантюру може або отримати швидку перемогу, як він любить, або мати повний провал, що зруйнує його репутацію і посилить внутрішні протести, перетворивши ще один конфлікт на затяжну катастрофу.

