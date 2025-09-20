Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Можливо, Трамп й правий, що не проводить операцію щодо Венесуели, - Портников

Євген Козярін
20 вересня, 2025 субота
21:35
Світ Віталій Портников

Не можна провести операцію щодо Венесуели і щоб жодний американський солдат не загинув. Якщо вона застрягне - президент США Дональд Трамп буде виглядати безпорадно

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Венесуела, вони там навколо Венесуели кружляють. І багато хто зі спостерігачів говорив: "Нічого не буде, він не насмілиться, він не буде цього всього робити. Він там буде щось навколо робити, але він навіть з Мадуро побоюється зв'язуватися". І до речі, може він і правий, тому що, знаєте, ви організували воєнну операцію проти Венесуели, але вона заглохла. Ви взагалі виглядаєте безпорадно", - заявив він.

Журналіст наголосив, що ви ж не можете цю операцію провести так, щоб у вас не загинув жодний американський солдат.

"Якщо вони готові стріляти у ваших військовослужбовців, будуть жертви. І тоді всі будуть питати: "А заради чого?" Особливо твої прихильники, умовно кажучи, прихильникам демократів, ти скажеш: "Ми знищили диктатуру, ми зменшили експорт наркотиків, Мадуро узурпував владу, ми подарували венесуельському народу можливість демократичного розвитку", - вважає публіцист.

Портников додав, що ці виборці це зрозуміють. 

"А твої виборці, оці MAGA - "Для чого, навіщо тобі потрібно, щоб у Венесуелі була демократія? Ти що, хворий? Треба займатися американськими справами. Треба виганяти з Сполучених Штатів мігрантів до Венесуели, а не встановлювати в Венесуелі демократію". А може, скаже Трамп, якщо в Венесуелі буде демократія, то венесуельці самі туди поїдуть. Ті подумають: "Не треба нам розповідати казки, нам всі президенти-демократи це розповідали. Наш президент не має нікуди лізти." Ну, вони ж так налаштовані, це такі люди. Так що, ну що тут казати? Такою є реальна ситуація", - підсумував він.

  • Минулого місяця міністерство юстиції та Державний департамент США збільшили винагороду за інформацію, яка сприятиме арешту президента Венесуели Ніколаса Мадуро, до 50 млн доларів. У МЗС Венесуели назвали це "найбезглуздішою димовою завісою".
  • Армія США топить судна з наркотиками в міжнародних водах. Ця операція є частиною кампанії проти наркокартелів, що загострили напруженість у відносинах США з Венесуелою та деякими іншими країнами Латинської Америки.


 

Теги:
Венесуела
Ніколас Мадуро
Дональд Трамп
США
Суботній політклуб
Віталій Портников
