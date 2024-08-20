Акції Netflix зросли до рекордного рівня, перевищивши максимум 2021 року

Про це повідомляє Bloomberg.

Відомо, що 17 листопада 2021 року зафіксували внутрішньоденний рекорд зросту акцій Netflix - до $700,99. Проте 20 серпня 2024 року акції компанії зросли на 3,3%, таким чином побивши попередню статистику - до $711,33.

У матеріалі зазначають, що такий зріст зумовлений зростанням підписників і продажів через зміну стратегії.

Інформаційне агентство пояснює, Netflix припинив практику спільного використання паролів, запровадив більш дешеву підписку з рекламою, а також інвестував в успішні проєкти, зокрема в новий сезон серіалу "Бріджертони".

Завдяки цьому компанія випередила конкурентів: Walt Disney Co., Paramount Global та Apple Inc. Netflix у другому кварталі 2024 року збільшив свою перевагу, залучивши 8,05 млн нових користувачів.