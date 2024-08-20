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Акції Netflix зросли до рекордного рівня, перевищивши максимум 2021 року

Дар'я Куркіна
20 серпня, 2024 вiвторок
21:51
Світ Netflix

Акції стримінгової платформи Netflix зросли до історичного максимуму, побивши свій рекорд 2021 року

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

Відомо, що 17 листопада 2021 року зафіксували внутрішньоденний рекорд зросту акцій Netflix - до $700,99. Проте 20 серпня 2024 року акції компанії зросли на 3,3%, таким чином побивши попередню статистику - до $711,33.

У матеріалі зазначають, що такий зріст зумовлений зростанням підписників і продажів через зміну стратегії.

Інформаційне агентство пояснює, Netflix припинив практику спільного використання паролів, запровадив більш дешеву підписку з рекламою, а також інвестував в успішні проєкти, зокрема в новий сезон серіалу "Бріджертони".

Завдяки цьому компанія випередила конкурентів: Walt Disney Co., Paramount Global та Apple Inc. Netflix у другому кварталі 2024 року збільшив свою перевагу, залучивши 8,05 млн нових користувачів.

  • 20 серпня стало відомо, що українська стрічка "Смак свободи" про високу українську кухню, режисера Олександра Березаня, з'явиться стримінговій платформі Netflix.
Теги:
Технології
США
Економіка
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