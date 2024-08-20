На Netflix з'явиться українська романтична комедія "Смак свободи"
Українська стрічка "Смак свободи" про високу українську кухню, режисера Олександра Березаня, з'явиться стримінговій платформі Netflix
Про це інформує Держкіно.
Вказано, що на Netflix стрічку можна буде переглянути з 28 серпня.
Фільм знятий за мотивами рецептів Ольги Франко. Її кулінарна книга "Перша українська загальнопрактична кухня" була натхненням для творців стрічки.
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"Смак свободи" розкриває історію головної героїні Варі, роль якої виконала акторка і блогерка Ірина Кудашова. Варя понад усе мріє присвятити життя улюбленій справі – кулінарії. На її шляху чимало перешкод, але коли ти щиро чогось прагнеш та маєш сміливість мріяти, усі двері зрештою відчиняються.
У головних ролях Ірина Кудашова, Ірма Вітовська, Костянтин Темляк, Томаш Собчак, Тетяна Малкова, Римма Зюбіна, Віктор Стороженко
- Кулінарна комедія "Смак свободи" вийшла в прокат 7 березня. За перший тиждень стрічка про високу українську кухню зібрала понад 1,6 мільйона гривень, а за три - 2,5 млн грн.
- Український письменник Юрій Винничук розкритикував імʼя головної героїні фільму.
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