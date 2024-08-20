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На Netflix з'явиться українська романтична комедія "Смак свободи"

Ольга Бабишена
20 серпня, 2024 вiвторок
12:21
Культура українська романтична комедія "Смак свободи"

Українська стрічка "Смак свободи" про високу українську кухню, режисера Олександра Березаня, з'явиться стримінговій платформі Netflix

Зміст

Про це інформує Держкіно. 

Вказано, що на Netflix стрічку можна буде переглянути з 28 серпня. 

Фільм знятий за мотивами рецептів Ольги Франко. Її кулінарна книга "Перша українська загальнопрактична кухня" була натхненням для творців стрічки. 

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"Смак свободи" розкриває історію головної героїні Варі, роль якої виконала акторка і блогерка Ірина Кудашова. Варя понад усе мріє присвятити життя улюбленій справі – кулінарії. На її шляху чимало перешкод, але коли ти щиро чогось прагнеш та маєш сміливість мріяти, усі двері зрештою відчиняються.

У головних ролях Ірина Кудашова, Ірма Вітовська, Костянтин Темляк, Томаш Собчак, Тетяна Малкова, Римма Зюбіна, Віктор Стороженко

Теги:
Суспільство
Кіно
Україна
українське кіно
Netflix
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