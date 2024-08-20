На Netflix з'явиться українська романтична комедія "Смак свободи"

Про це інформує Держкіно.

Вказано, що на Netflix стрічку можна буде переглянути з 28 серпня.

Фільм знятий за мотивами рецептів Ольги Франко. Її кулінарна книга "Перша українська загальнопрактична кухня" була натхненням для творців стрічки.

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"Смак свободи" розкриває історію головної героїні Варі, роль якої виконала акторка і блогерка Ірина Кудашова. Варя понад усе мріє присвятити життя улюбленій справі – кулінарії. На її шляху чимало перешкод, але коли ти щиро чогось прагнеш та маєш сміливість мріяти, усі двері зрештою відчиняються.

У головних ролях Ірина Кудашова, Ірма Вітовська, Костянтин Темляк, Томаш Собчак, Тетяна Малкова, Римма Зюбіна, Віктор Стороженко