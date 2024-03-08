Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Цей приголомшливий "Смак свободи": що подивитися на вихідних
Огляд

Цей приголомшливий "Смак свободи": що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
8 березня, 2024 п'ятниця
16:58
Кіно "Діва проти біди"

Від доброго зразка вітчизняного кулінарного кіно з чудовими львівськими краєвидами до нового яскравого творіння короля кримінальної комедії

Не зациклюймося на жодних датах, а просто дивимося фільми, які того варті. Інакше кажучи, традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Смак свободи"

У кінотеатрах з 7 березня

"Смак свободи"Драматична комедія чи комедійна драма Олександра Березаня за сценарієм Олени Моренцової-Шулик та Олександра Вітязєва, що, як і попередній фільм цього режисера - "Шляхетні волоцюги" - відзнята переважно у Львові. Цього фільму дуже чекали та про нього - попередньо - багато говорили. Бо - окрім усього іншого - у стрічці про потребу знайти себе і здатність втілювати мрію багато сонця і світла. А ще романтичного піднесення. Критики вже сказали про те, що з появою цього фільму в Україні з'явився добрий зразок вітчизняного кулінарного кіно. А джерелом натхнення для написання цієї історії стала книга 1929 року "Перша українська загальнопрактична кухня", написана Ольгою Франко.

Отже, за сюжетом - у невеличкому містечку, де виросла Варя, немає поціновувачів високої кухні. Відтак намагання дівчини вразити неймовірним поєднанням смаків марні. Розчарована цілковитою байдужістю земляків Варя їде до Львова, сподіваючись стати кухарем у вишуканому ресторані. І шлях до успіху був би набагато складнішим, якби не випадкова знахідка: Варі до рук потрапляє книга, яку 100 років тому написала Ольга Франко. 

У головних ролях Ірина Кудяшова, Ірма Вітовська, Костянтин Темляк, Томаш Собчак, Тетяна Малкова, Римма Зюбіна, Віктор Стороженко

"Цензорка"

У кінотеатрах з 7 березня

"Цензорка"Дебютний для режисера Петера Керекеша фільм, який на Венеційському кінофестивалі в розділі "Горизонти" взяв приз за "Найкращий сценарій". Стрічка є результатом копродукції Словаччини, Чехії та України.

Про що мова? "Леся — молода мама, яка народила первістка у спеціальній вʼязниці. Це світ, населений лише жінками: медсестрами, увʼязненими та наглядачками. Лесю турбує лиш одне: чи дозволять їй зберегти опіку над дитиною. За її життям спостерігає співробітниця в’язниці — самотня цензорка Олена, якій усе складніше лишитися осторонь".

У головних ролях Марина Клімова, Ірина Кір‘язева, Любов Василина

"Діва проти біди"

На Netflix з 8 березня

"Діва проти біди"

Пригодницьке фентезі режисера Хуана Карлоса Фреснадільо за сценарієм Дена Мазо, у центрі сюжету якого юна принцеса Елоді. Дівчина готується поєднати свою долю з прекрасним принцом. Однак цей шлюб перетворюється для неї на запеклу боротьбу за власне життя, коли виявляється, що вона обрана як жертва, якою королівська родина гасить свій давній борг. І може, це якісь суто приватні алюзії, але стрічка про силу волі, хоробрість та боротьбу за свою долю для українців видається особливо актуальною.

У ролях: Міллі Боббі Браун,Рей Вінстон,Робін Райт

"Джентльмени" (серіал)

На Netflix з 7 березня

"Джентльмени"Спіноф однойменного фільму Гая Річі 2019 року. Англійський кінорежисер і сценарист. Гай Річі не тільки зняв цей серіал, а й написав сценарій - цього разу у співавторстві з Метью Рідом. Культовий режисер, якого часто називають королем кримінальної комедії і який довів, що коли віриш у те, що робиш, досягнеш успіху, Річі пропонує кінорозповідь, якої з нетерпінням очікують його шанувальники. Тим більше, що у серіалі мали б бути усі ті риси, за які Гая Річі люблять.

Отже "успадкувавши сімейний маєток, аристократ Едді виявляє, що тут розташована величезна імперія марихуани, а її власники нікуди не збираються".

У ролях:Тео Джеймс, Кая Скоделаріо, Джанкарло Еспозіто та ін.

"Рікі Стенікі"

На Prime Video з 7 березня

"Рікі Стенікі"Комедія оскароносного Пітера Фареллі, яка, можливо, не стане фільмом вашого життя. Але зможе чудово перемкнути мізки й подарувати миті безтурботності  у цьому непростому часі.  

За сюжетом у стрічці мова про трьох приятелів, котрі ще в дитинстві придумали собі уявного друга, на ім'я Рікі Стенікі, на якого списували усі свої помилки та зальоти. Розповіді про Рікі, якого насправді ніхто не бачив, часто-густо рятували друзів від неприємностей. І цим уявним товаришем вони завжди прикривалися навіть тоді, коли виросли, аж поки родини та оточення не почали вимагати , нарешті, познайомитися з цим загадковим чоловіком. Щоби врятувати ситуацію, приятелі найняли актора. І спочатку начебто все було ок, аж поки Рікі не почав виходити з-під контролю. 

У ролях Зак Ефрон, Джермейн Фаулер, Ендрю Сантіно, Джон Сіна та ін.

Теги:
Відео
Статті
Новини
Культура
Читайте також:
Автор Тетяна Яворська
6 березня, 2024 середа
"Пили каву і насміхались із поранених": українці розповіли в ОБСЄ про масове вбивство в Оленівці
Джо Байден
8 березня, 2024 п'ятниця
Байден під час виступу в Конгресі США звинуватив Трампа у підтримці Путіна
студент, студенти, бакалавр
8 березня, 2024 п'ятниця
Росія намагається залякати українських студентів. Пояснення ЦПД
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.03
    Купівля 38.03
    Продаж 38.54
  • EUR
    Купівля 41.42
    Продаж 42.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
8 березня
17:12
Оновлено
Кремль москва
США повідомили про загрозу терактів у Москві, німці закрили дипустанови на 8 березня
17:11
Оновлено
Експорт і транзит української продукції: віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс зустрівся зі Шмигалем у Києві
17:09
Ексклюзив
ворожий Су-34
Нове цікаве збройне чудо: Defence Express про постійні ураження ворожих винищувачів
17:08
Оновлено
Олександр Філіппов, "Дніпро-1", УПЛ
УПЛ: "Дніпро-1" несподівано програв "Руху", результати та розклад матчів 20-го туру
16:59
Путін
Кремль використовує психологів і зомбує дітей на окупованих територіях, - ЦПД
16:52
Володимир Зеленський
На авіаперельоти Зеленського торік витратили майже 34 млн грн, з них 20 млн – у грудні
16:37
Підозрюваний в держзраді Шарій заявив, що шукає виконавця нападу на нього і пропонує йому угоду
16:36
Microsoft
Компанія Microsoft заявила, що російські хакери отримали доступ до внутрішніх систем
16:24
Володимир Зеленський
Зеленський про війну з РФ: "Ціль Путіна – не окремі території, а вся Україна"
16:20
кадирівці
Кадирівці розграбовують шахту на Донеччині, - Атеш
16:20
У віці 68 років помер автор японської манґи Dragon Ball Акіра Торіяма
16:12
Оновлено
Зеленський та Ердоган
Зеленський прибув до Туреччини: він зустрінеться з Ердоганом
16:03
OPINION
Богдан Данилишин
Бізнес в Україні демонструє помірний оптимізм
15:56
На фото: Представниця Ізраїлю на Євробаченні-2024 Еден Голан
Ізраїль замінив пісню для Євробачення-2024, організатори затвердили участь країни
15:53
Зуби дракона, Дніпропетровщина
На Дніпропетровщині будують фортифікаційні споруди: чим захищатимуть регіон
15:43
Westinghouse
Американське паливо Westinghouse завантажують уже в четверту українську АЕС
15:42
сектор Газа
США та ЄС відкриють морський коридор для Гази на тлі невдалих мирних перемовин між Ізраїлем та ХАМАС
15:35
Оновлено
наслідки атаки Сум, 07.03.24
Ракетний удар по Сумах 7 березня: загинули дві людини, 26 поранених
15:31
На фото: ГУР на "вишках Бойка"
"Війна за море: від Дніпра до Криму": українські розвідники презентують фільм про місії ГУР на воді
15:16
Ексклюзив
Кількість наступаючих груп ворога зменшилася: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про ситуацію на Авдіївському напрямку
15:05
На Одещині на вулиці знайшли тіло військовослужбовця: поліція з'ясовує обставини
15:01
На фото: трансгендерна ведуча Індія Віллоубі
Ведуча-трансгендер звернулася до поліції через те, що Джоан Роулінг назвала її чоловіком
14:59
Буча
Сержанта ЗС РФ, який бив, катував та погрожував убивством цивільним у Бучі, заочно засудили до 10 років тюрми
14:34
літак ДРВЛ А-50 ВКС
Літаків дальньої розвідки РФ досі немає в Азовському морі, - командувач Повітряних сил Олещук
14:28
російські автомобільні номери
Фінляндія зобов'язала власників вивезти з країни авто з російськими номерами до 16 березня
14:08
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Заслання Залужного? Чому "залізного генерала" не забудуть, попри сподівання Банкової
13:59
військовий квиток, мобілізація
"Відклали на потім": нардеп Чернєв розповів про дискусії щодо демобілізації
13:51
Юріко Бакес
Люксембург долучився до ініціативи Чехії щодо закупівлі снарядів для України
13:50
Відкрив вогонь по українському військовополоненому на Запоріжжі: окупанту оголосили підозру
13:38
Весна у Києві
Холодна субота, а потім потепління до +10 °C: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
13:35
зерно, порт
Польський сейм наклав санкції на імпорт російської й білоруської агропродукції в ЄС
13:31
Борис Пісторіус
Пісторіус закликав припинити дискусії щодо розміщення військ НАТО в Україні
13:25
У Дії з'явилась нова послуга для чиновників, яка спрощує подання декларацій
13:16
Zara
Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho офіційно повертаються в Україну, - МЗС
13:05
Оновлено
касетні снаряди, снаряд
Снаряди для ЗСУ: президент Чехії заявив про завершення збору коштів, в уряді уточнили його слова
13:02
Франція
Три французькі компанії запровадять в Україні спільне виробництво БПЛА і боєприпасів
12:54
Алек Болдвін
Убивство українки Гатчінс: після вироку зброярці Алек Болдвін проситиме знаменитостей свідчити на його захист
12:52
Росія продовжує продукувати фейки
"Україна руйнує себе заради корумпованого комедійного президента": добірка фейків і маніпуляцій іноземних ЗМІ за 8 березня
12:45
евакуація людей
У чотирьох населених пунктах Донеччини запроваджено примусову евакуацію дітей
12:37
Огляд
Президент України Володимир Зеленський
"Усе, що ви робите для України, надихає світ": Зеленський у Міжнародний жіночий день
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV