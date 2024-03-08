Цей приголомшливий "Смак свободи": що подивитися на вихідних
Від доброго зразка вітчизняного кулінарного кіно з чудовими львівськими краєвидами до нового яскравого творіння короля кримінальної комедії
Не зациклюймося на жодних датах, а просто дивимося фільми, які того варті. Інакше кажучи, традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо
"Смак свободи"
У кінотеатрах з 7 березня
Драматична комедія чи комедійна драма Олександра Березаня за сценарієм Олени Моренцової-Шулик та Олександра Вітязєва, що, як і попередній фільм цього режисера - "Шляхетні волоцюги" - відзнята переважно у Львові. Цього фільму дуже чекали та про нього - попередньо - багато говорили. Бо - окрім усього іншого - у стрічці про потребу знайти себе і здатність втілювати мрію багато сонця і світла. А ще романтичного піднесення. Критики вже сказали про те, що з появою цього фільму в Україні з'явився добрий зразок вітчизняного кулінарного кіно. А джерелом натхнення для написання цієї історії стала книга 1929 року "Перша українська загальнопрактична кухня", написана Ольгою Франко.
Отже, за сюжетом - у невеличкому містечку, де виросла Варя, немає поціновувачів високої кухні. Відтак намагання дівчини вразити неймовірним поєднанням смаків марні. Розчарована цілковитою байдужістю земляків Варя їде до Львова, сподіваючись стати кухарем у вишуканому ресторані. І шлях до успіху був би набагато складнішим, якби не випадкова знахідка: Варі до рук потрапляє книга, яку 100 років тому написала Ольга Франко.
У головних ролях Ірина Кудяшова, Ірма Вітовська, Костянтин Темляк, Томаш Собчак, Тетяна Малкова, Римма Зюбіна, Віктор Стороженко
"Цензорка"
У кінотеатрах з 7 березня
Дебютний для режисера Петера Керекеша фільм, який на Венеційському кінофестивалі в розділі "Горизонти" взяв приз за "Найкращий сценарій". Стрічка є результатом копродукції Словаччини, Чехії та України.
Про що мова? "Леся — молода мама, яка народила первістка у спеціальній вʼязниці. Це світ, населений лише жінками: медсестрами, увʼязненими та наглядачками. Лесю турбує лиш одне: чи дозволять їй зберегти опіку над дитиною. За її життям спостерігає співробітниця в’язниці — самотня цензорка Олена, якій усе складніше лишитися осторонь".
У головних ролях Марина Клімова, Ірина Кір‘язева, Любов Василина
"Діва проти біди"
На Netflix з 8 березня
Пригодницьке фентезі режисера Хуана Карлоса Фреснадільо за сценарієм Дена Мазо, у центрі сюжету якого юна принцеса Елоді. Дівчина готується поєднати свою долю з прекрасним принцом. Однак цей шлюб перетворюється для неї на запеклу боротьбу за власне життя, коли виявляється, що вона обрана як жертва, якою королівська родина гасить свій давній борг. І може, це якісь суто приватні алюзії, але стрічка про силу волі, хоробрість та боротьбу за свою долю для українців видається особливо актуальною.
У ролях: Міллі Боббі Браун,Рей Вінстон,Робін Райт
"Джентльмени" (серіал)
На Netflix з 7 березня
Спіноф однойменного фільму Гая Річі 2019 року. Англійський кінорежисер і сценарист. Гай Річі не тільки зняв цей серіал, а й написав сценарій - цього разу у співавторстві з Метью Рідом. Культовий режисер, якого часто називають королем кримінальної комедії і який довів, що коли віриш у те, що робиш, досягнеш успіху, Річі пропонує кінорозповідь, якої з нетерпінням очікують його шанувальники. Тим більше, що у серіалі мали б бути усі ті риси, за які Гая Річі люблять.
Отже "успадкувавши сімейний маєток, аристократ Едді виявляє, що тут розташована величезна імперія марихуани, а її власники нікуди не збираються".
У ролях:Тео Джеймс, Кая Скоделаріо, Джанкарло Еспозіто та ін.
"Рікі Стенікі"
На Prime Video з 7 березня
Комедія оскароносного Пітера Фареллі, яка, можливо, не стане фільмом вашого життя. Але зможе чудово перемкнути мізки й подарувати миті безтурботності у цьому непростому часі.
За сюжетом у стрічці мова про трьох приятелів, котрі ще в дитинстві придумали собі уявного друга, на ім'я Рікі Стенікі, на якого списували усі свої помилки та зальоти. Розповіді про Рікі, якого насправді ніхто не бачив, часто-густо рятували друзів від неприємностей. І цим уявним товаришем вони завжди прикривалися навіть тоді, коли виросли, аж поки родини та оточення не почали вимагати , нарешті, познайомитися з цим загадковим чоловіком. Щоби врятувати ситуацію, приятелі найняли актора. І спочатку начебто все було ок, аж поки Рікі не почав виходити з-під контролю.
У ролях Зак Ефрон, Джермейн Фаулер, Ендрю Сантіно, Джон Сіна та ін.
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