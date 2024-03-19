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"Як прищ на д*пі": Винничук розкритикував імʼя головної героїні фільму "Смак свободи"

19 березня, 2024 вiвторок
14:52
Кіно На фото: Юрій Винничук

Український письменник і журналіст Юрій Винничук поділився, що вважає недоцільним використання імені Варя у фільмі, події якого відбуваються у Львові

Про це він написав у Facebook.

Український письменник і журналіст Юрій Винничук обурився, що головна героїня української романтичної комедії "Смак свободи" режисера Олександра Березаня отримала імʼя Варя. Події стрічки розгортаються у Львові, який у фільмі називають "кулінарною столицею" України.

Письменник поділився дописом від "Спіжарка їмості Софії. Нотатки гастроблогерки Наталі Сеньківської", у якому детально описується використання імен як маркеру географічної локації.

"Коли я обурився на ім'я Варя у фільмі "Смак свободи", на мене накинулися всі ракоподібні, а мадам Чернінька написала, що я здурів. Але от виявилося, я не один думаю, що Варя у Львові, як прищ на д*пі", - прокоментував Винничук.

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Допис присвячений питомо галицьким іменам і описує, як за іменем легко визначити, з якого регіону України походить людина, яка має це імʼя.

"Та все одно, ваше ім’я є і залишається маркером як географічної локації, так і соціального стану", - зазначено в дописі.

Кулінарна комедія "Смак свободи" вийшла в прокат 7 березня. За перший тиждень стрічка про високу українську кухню зібрала понад 1,6 мільйона гривень.

Теги:
Культура
Львів
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