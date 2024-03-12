Український фільм "Смак Свободи" зібрав 1,6 млн грн за тиждень прокату

Про це інформує Держкіно.

"Після першого прокатного вікенду фільму "Смак Свободи" касові збори склали 1 639 463 грн, а кількість проданих квитків становить 10 425", - йдеться у повідомленні.

Кулінарна комедія "Смак свободи" розкриває історію головної героїні Варі (акторка та блогерка Ірина Кудашова), як понад усе мріє присвятити життя улюбленій справі – кулінарії. На її шляху чимало перешкод, але коли ти щиро чогось прагнеш та маєш сміливість мріяти – усі двері, зрештою, відчиняються.

Читайте також: У Львові завершують зйомки фільму про книгу рецептів невістки Франка. Фото

Фільм виробництва Ganza Film створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Читайте також: Цей приголомшливий "Смак свободи": що подивитися на вихідних