Український фільм "Смак Свободи" зібрав 1,6 млн грн за тиждень прокату
За тиждень українського прокату стрічка "Смак Свободи" режисера Олександра Березаня про високу українську кухню зібрала понад 1,6 мільйона гривень
Про це інформує Держкіно.
"Після першого прокатного вікенду фільму "Смак Свободи" касові збори склали 1 639 463 грн, а кількість проданих квитків становить 10 425", - йдеться у повідомленні.
Кулінарна комедія "Смак свободи" розкриває історію головної героїні Варі (акторка та блогерка Ірина Кудашова), як понад усе мріє присвятити життя улюбленій справі – кулінарії. На її шляху чимало перешкод, але коли ти щиро чогось прагнеш та маєш сміливість мріяти – усі двері, зрештою, відчиняються.
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Фільм виробництва Ganza Film створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно.
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- 4 березня у Львові відбувся допрем'єрний показ української романтичної комедії "Смак свободи", зйомки якої проводили у місті.
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