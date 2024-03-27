Український фільм "Смак свободи" за три тижні прокату зібрав 2,5 млн грн
Стрічка "Смак Свободи" режисера Олександра Березаня про високу українську кухню зібрала понад 2,5 мільйона гривень за три тижні прокату
Про це інформує Держкіно.
"За три вікенди прокату фільму "Смак Свободи" бокс-офіс склав 2 536 612 грн, а кількість проданих квитків сягнула 16 653", - йдеться в повідомленні.
Кулінарна комедія "Смак свободи" розкриває історію головної героїні Варі (акторка та блогерка Ірина Кудашова), як понад усе мріє присвятити життя улюбленій справі – кулінарії. На її шляху чимало перешкод, але коли ти щиро чогось прагнеш та маєш сміливість мріяти – усі двері, зрештою, відчиняються.
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Фільм виробництва Ganza Film створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно.
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