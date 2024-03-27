Український фільм "Смак свободи" за три тижні прокату зібрав 2,5 млн грн

Про це інформує Держкіно.

"За три вікенди прокату фільму "Смак Свободи" бокс-офіс склав 2 536 612 грн, а кількість проданих квитків сягнула 16 653", - йдеться в повідомленні.

Кулінарна комедія "Смак свободи" розкриває історію головної героїні Варі (акторка та блогерка Ірина Кудашова), як понад усе мріє присвятити життя улюбленій справі – кулінарії. На її шляху чимало перешкод, але коли ти щиро чогось прагнеш та маєш сміливість мріяти – усі двері, зрештою, відчиняються.

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Фільм виробництва Ganza Film створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

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