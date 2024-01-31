Американські війська знищили протикорабельну крилату ракету хуситів у Червоному морі

Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США.

"30 січня приблизно о 23:30 (за часом Сани) підтримувані Іраном хусити випустили одну протикорабельну крилату ракету з районів Ємену у бік Червоного моря", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ракету збив американський есмінець USS Gravely (DDG 107). Натомість постраждалих та руйнувань внаслідок цього немає.