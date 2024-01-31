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Американські війська знищили протикорабельну крилату ракету хуситів у Червоному морі

31 січня, 2024 середа
07:42
Світ США перекинули у Червоне море понад 3 тис. військових

Військово-морські сили Сполучених Штатів пізно ввечері 30 січня збили протикорабельну крилату ракету, яку випустили єменські хусити у бік Червоного моря

Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США.

"30 січня приблизно о 23:30 (за часом Сани) підтримувані Іраном хусити випустили одну протикорабельну крилату ракету з районів Ємену у бік Червоного моря", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ракету збив американський есмінець USS Gravely (DDG 107). Натомість постраждалих та руйнувань внаслідок цього немає.

  • Сполучені Штати вночі 27 січня завдали удару по протикорабельній ракеті хуситів, яка готувалась до запуску в Червоне море.
Теги:
ППО
Ємен
США
Військові новини
ракетний удар
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