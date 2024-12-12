Аналітик Несходовський пояснив, чому програма ленд-лізу для України так і не запрацювала з 2022 року

Про це розповів керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський в етері телеканалу "Еспресо".

"Він був ухвалений у 2022 році та спрямований на те, щоб вплинути на позицію Росії. США могли б запровадити ленд-ліз за аналогією з тим, що діяв під час Другої світової війни, надавати необхідну допомогу за тими ж правилами й вимогами, щоб вплинути на РФ і примусити її припинити агресію з розумінням, що США можуть посилити підтримку Україні. Однак цей ленд-ліз для США був обмежуючим, оскільки США не могли висувати якісь вимоги до України", - зазначив він.

З цієї причини ленд-ліз, фактично, не було запущено, і Сполучені Штати перейшли до інших форм підтримки, вигідних для них. Зокрема, надавалася допомога від президента, зауважив Несходовський.

"Зараз Байден теж активізував зусилля для виділення всіх коштів, які були закладені в цій програмі. Також варто згадати фінансовий пакет на 61 млрд доларів, проголосований рік тому. Цей пакет був вигідний для американської економіки, оскільки це не просто передача військової зброї, а замовлення для американських заводів і заміщення продукції, яка передавалася Україні. Це було вигідно для США, тому вони підтримують саме такий механізм передачі, що дає їм можливість лавірувати в геополітичному плані, проводячи певні поступки, або навпаки – тиснути на країну-агресора, і досягати своїх цілей", - сказав він.

За словами Несходовського, якщо республіканці будуть проти, то навіть при наявності закону про ленд-ліз і можливості його виділення, він все одно не буде виділятися.

"До влади прийде не лише Дональд Трамп. У нього є підтримка в обох палатах. Тому, навіть якщо буде закон про ленд-ліз, без підтримки республіканців він не буде реалізований", - додав він.