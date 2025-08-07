Apple інвестує у США додаткові $100 млрд на тлі тиску з боку Трампа

Про це повідомляє BBC.

За інформацією Білого дому, ці кошти будуть спрямовані на стимулювання виробництва компонентів Apple у США і доповнять попередні зобов’язання компанії інвестувати $500 млрд у країну протягом чотирьох років.

Раніше цього року Трамп публічно звернув увагу саме на Apple, пригрозивши підвищенням тарифів на її продукцію, якщо виробництво iPhone не буде перенесено до США.

Генеральний директор Apple Тім Кук минулого тижня згадав про попередні зобов’язання компанії та заявив, що компанія прагне "робити більше", щоб уникнути хвилі тарифів, які можуть вплинути на її продукцію.

Дональд Трамп повідомив, що в рамках цих інвестицій Apple "масштабно" збільшить витрати на власний ланцюг постачання в США, зокрема планує створити нові дата-центри по всій країні та відкрити виробничу лінію розумного скла в Гаррісберзі, штат Кентуккі, яке використовуватиметься в iPhone та смарт-годинниках.

Трамп похвалив компанію за перенесення виробництва до США і зазначив, що таким чином Apple уникне 100-відсоткового тарифу, який він планував запровадити для мікрочипів і напівпровідників. Деталі нової тарифної політики він не розкрив, проте заявив, що інші компанії також можуть уникнути податків, якщо вкладуть інвестиції в американську економіку.

Тім Кук наголосив, що початкові інвестиції компанії у $500 млрд "вже приносять результати".

Нові інвестиції, за його словами, "стимулюватимуть ще більший обсяг виробництва у США критичних компонентів, які використовуються в продукції Apple по всьому світу".