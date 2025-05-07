АР: Трамп планує перейменувати Перську затоку

Про це інформує Associated Press з посиланням на власні джерела серед американських чиновників.

Раніше арабські країни наполягали на зміні географічної назви водойми біля південного узбережжя Ірану. Чиновники США говорили про це журналістам на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні питання.

"Трамп може змінити назву в офіційних цілях США, але він не може диктувати, як його називатиме решта світу", - зазначають журналісти.

Про свої плани президент Трамп планує оголосити під час візиту до Саудівської Аравії наступного тижня. Він також збирається відвідати Доху, Катар і Абу-Дабі, столицю Об'єднаних Арабських Еміратів, які також розташовані в затоці.

Як уточнює АР, запланована перша поїздка Трампа за кордон з моменту його вступу на посаду наприкінці січня відбувається на тлі спроб Трампа зблизитися з країнами Перської затоки, оскільки він шукає їхні фінансові інвестиції у США та підтримку в регіональних конфліктах, включно з розв'язанням війни Ізраїлю і ХАМАС у секторі Газа та обмеженням просувної ядерної програми Ірану.

Президент США також має значні фінансові зв'язки з країнами через свій особистий бізнес.

Перська затока широко відома під цією назвою з XVI століття, хоча в багатьох країнах Близького Сходу домінує використання назв "Аравійська затока". Уряд Ірану - колишньої Персії - пригрозив подати до суду на Google у 2012 році через рішення компанії взагалі не позначати водойму на своїх картах.

На картах Google Maps у США водойма позначена як Перська затока (Аравійська затока). На картах Apple Maps вказано тільки Перську затоку.

Американські військові у своїх заявах і на публікованих зображеннях протягом багатьох років в односторонньому порядку називають Перську затоку Аравійською затокою.

Міжнародна гідрографічна організація, членом якої є США, працює над тим, щоб усі моря, океани та судноплавні води світу було обстежено та нанесено на карту однаково, а також дає назви деяким із них. Трапляються випадки, коли країни називають одну й ту саму водойму або орієнтир різними іменами у своїй документації.