Араби у Палестині втратили реальний шанс на державність, - Портников

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Реальний шлях до палестинської державності - це не якісь декларації президента Франції, який так просто підвищує власний політичний якийсь вектор і грає у внутрішньополітичну гру і у свій вплив на Близькому Сході, тому що Франція близька до багатьох арабських держав - до Марокко, до Алжиру тощо. Всі події, які відбуваються після 7 жовтня 2023 року створюють всі умови для того, щоб ця держава не з'явилася ніколи. Я думаю, що араби Палестини втратили історичний шанс на реальну державність", - заявив він.

Портников сказав, що ці території можуть мати ознаки держави.

"Вони можуть мати прапор, можуть мати якісь резиденції в Рамаллі, можуть мати міжнародне визнання, можуть виступати з трибуни Організації Об'єднаних Націй, можуть мати учасників демонстрацій, які будуть виступати на їхню підтримку в всьому світі, все це вони можуть мати і це може навіть з роками зростати. А можливість створення реальної палестинської функціонуючої держави з кожним роком, якщо не буде ніякого позитивного рішення, буде зменшуватися і зменшуватися", - зазначив журналіст.

На його думку, світ дійде до моменту, коли всі зрозуміють, що держави там не буде.

"І що потрібно якесь інше рішення, як зараз на Кіпрі. Вже стільки років пройшло з розділення острова, що потроху ми доходимо до ситуації, що там не може бути єдиної держави, хоча ще 20 років тому здавалося, що Кіпр возз'єднається. Історія сама карає тих, хто не може вчасно зрозуміти, як виглядає правильне рішення", - підсумував Портников.