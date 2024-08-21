Аргентина відправила судно на карантин через підозру на зараження екіпажу мавпячою віспою

Про це повідомляє The Guardian.

"Судно поблизу аргентинського внутрішнього зернового порту Росаріо попередило владу про те, що "в одного з членів екіпажу індійської національності були виявлені кістоподібні ураження шкіри переважно на грудях і обличчі", – йдеться в заяві міністерства.

Людина була ізольована від решти екіпажу, і міністерство повідомило, що було активовано протокол надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я. Судну, яке прямувало в порт Сан-Лоренцо в провінції Санта-Фе, довелося зупинитися у річці Парана.

Минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила Mpox (віспа мавп) глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я вдруге за два роки, оскільки новий варіант вірусу швидко поширився в Африці. Через день у Швеції було підтверджено випадок варіанту 1b, що стало першою ознакою його поширення за межі Африки.

В Аргентині раніше було зареєстровано вісім випадків Mpox, хоча жоден не був штамом 1b.

Згідно з даними міністерства охорони здоров’я та промислового органу військово-морської ліги Аргентини, судно під прапором Ліберії, яке перебувало на карантині, пливло з Бразилії.

На борт корабля зможе піднятися лише медичний персонал, тоді як весь екіпаж повинен буде перебувати на карантині до результатів тестів, додали в міністерстві.

Довідково. Mpox (віспа мавп), вірусна інфекція, яка викликає гнійні ураження та симптоми, схожі на грип, зазвичай протікає легко, але може призвести до смерті. Штам клади 1b викликає занепокоєння, оскільки він, здається, легше поширюється через звичайний тісний контакт.

Згідно з даними ВООЗ станом на минулий тиждень, близько 13 країн повідомили про випадки віспи.