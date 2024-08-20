У Києві зростає кількість тяжких хворих на коронавірус

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Вона розповіла, що від початку серпня кількість тяжких хворих на коронавірус зросла на 43 людини.

"Так, якщо 1 серпня в столичних лікарнях перебували 87 пацієнтів, то станом на 20 серпня їх вже 130. Причому за останню добу до медичних закладів поступили 34 людини. Це майже вдвічі більше ніж кількість госпіталізованих напередодні. Також спостерігається тенденція зростання рівня захворюваності й серед дітей", – зазначила Гінзбург.

За словами директорки Департаменту охорони здоровʼя КМДА, стає більше випадків, коли хворі потребують кисневої підтримки та підключення до апаратів ШВЛ.

"Намагайтеся частіше мити руки або використовуйте дезінфектанти кожного разу, коли торкалися предметів загального використання. За можливості відмовтесь від перебування в багатолюдних закритих приміщеннях, а якщо це необхідно – використовуйте захисні маски. Пам’ятайте, що маски необхідно регулярно змінювати. Це стосується і багаторазових – майте при собі кілька, а наприкінці дня їх треба прати перед наступним використанням. Щодня робіть вологе прибирання вдома, провітрюйте приміщення, адже використання кондиціонера при зачинених вікнах підвищує ризики розповсюдження інфекції. І обов’язково залишайтеся вдома при найменших ознаках недуги. Протестуйтеся та розпочинайте лікування під наглядом свого лікаря і не наражайте на небезпеку оточення", - закликала Гінзбург.