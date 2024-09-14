Армія Ізраїлю вдарила по військових об'єктах "Хезболли" у Лівані
Армія оборони Ізраїлю 13 вересня завдала удару по військовому об'єкту "Хезболли" на півдні Лівану, також ЦАХАЛ уразив склад зброї та пускову установку
Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.
"Після ідентифікації ЦАХАЛ завдав удару по військовій структурі "Хезболли", в якій діяли терористи, в районі Каукаби на півдні Лівану", - йдеться у повідомленні.
Крім того, військові Ізраїлю уразили склад зброї, пускову установку, з якої раніше випускали снаряди, і військові об'єкти "Хезболли" в районах Мадждал-Зун, Джіббейн і Бліда на півдні Лівану.
- Раніше армія оборони Ізраїлю завдала удару по заводу з виробництва зброї "Хезболли" на півдні Лівану, а також по військовому командному центру угрупування.
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