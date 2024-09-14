Армія Ізраїлю вдарила по військових об'єктах "Хезболли" у Лівані

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

"Після ідентифікації ЦАХАЛ завдав удару по військовій структурі "Хезболли", в якій діяли терористи, в районі Каукаби на півдні Лівану", - йдеться у повідомленні.

Крім того, військові Ізраїлю уразили склад зброї, пускову установку, з якої раніше випускали снаряди, і військові об'єкти "Хезболли" в районах Мадждал-Зун, Джіббейн і Бліда на півдні Лівану.