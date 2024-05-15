"Атака на Білгород - абсолютна втрата людяності": росфейки і маніпуляції за 15 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 15 травня російська пропаганда запустила фейк і маніпуляцію.

Маніпуляція: Ворожий TG-канал "РЕН ТВ | Новости" оприлюднив сюжет, який містить маніпуляційну тезу: "Намагаючись позбутися російської мови, Україна фактично позбувається власних громадян".

"Єдина, хто позбавила Україну російської мови — це сама Росія, вчиняючи геноцид українців та знищуючи українські міста. Крім цього, "мовне питання" є складовою гібридної війни Росії проти України, яку роспропаганда використовує для розбрату українського населення", - наголошує Центр.

Фейк: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Атака київського режиму на Білгород показує абсолютну втрату Києвом поняття людяності".

"Абсолютно безпідставні звинувачення РФ свідчать про те, що Кремль намагається приховати свою недбалість або роботу російських спецслужб. Такі звинувачення грають також на внутрішню аудиторію, мета яких — максимально демонізувати ЗСУ, аби підтримувати войовничі настрої серед російського населення", - пише ЦПД.