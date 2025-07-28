Азербайджан стає конкурентом РФ у постачанні газу до Європи, - колишній гендиректор компанії "Оператор ГТС"
Азербайджан поступово витісняє Росію з європейського ринку газу, збільшуючи постачання палива до країн ЄС через Туреччину та Балкани
Про це в ефірі Еспресо сказав генеральний директор компанії "Оператор ГТС" України (2019-2022) Сергій Макогон.
"Газ з Азербайджану надходитиме через Туреччину, потім через Трансбалканський газогін - і далі до України. Це гарантує, що газ буде справді азербайджанський", - наголосив Макогон
За словами колишнього генерального директора компанії "Оператор ГТС України", Азербайджан є великим експортером газу до Європи. Минулого року країна експортувала майже 13 млрд кубічних метрів газу, а до 2030 року планує збільшити цей обсяг ще на 8 млрд.
"Торік Молдова купувала азербайджанський газ, цього року Німеччина підписала додаткову угоду і купуватиме ще півтора мільярда кубометрів. Тобто Азербайджан стає серйозним конкурентом РФ в Європі. І це дуже добре як для України, так і для Європи", - додав Макогон.
- Група "Нафтогаз" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу. Його поставку здійснюють через Болгарію та Румунію.
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