"Бачать екзистенційну загрозу в правдивій інформації": Радіо Свобода про внесення у список "небажаних організацій" у РФ

Про це стало відомо з повідомлення на сайті російського мін'юсту, передає Радіо Свобода.

Вказано, що таким чином Радіо Свобода стала 142-ю організацією, внесеною до переліку "небажаних". У відповідний список потрапляють неурядові організації, які отримують фінансування з іноземних джерел та діяльність яких нібито становить загрозу для конституційного ладу РФ, безпеки чи обороноздатності. Організаціям, які потрапили до списку заборонено працювати на території Росії, а росіянам під загрозою кримінального переслідування заборонено співпрацювати з ними.

На внесення до списку "небажаних організацій" відреагував президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Стівен Капус. Він заявив, що російська влада бачить екзистенційну загрозу в правдивій інформації.

"Мільйони росіян покладалися на нас протягом десятиліть, включно з рекордною аудиторією за останні кілька днів після смерті Олексія Навального. І ця спроба задушити нас сприятиме лише стараннішій роботі з метою забезпечити росіян вільною і незалежною журналістикою", - зазначив він.