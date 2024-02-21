"Бачать екзистенційну загрозу в правдивій інформації": Радіо Свобода про внесення у список "небажаних організацій" у РФ
Росія внесла Радіо Свобода до переліку "небажаних організацій". Президент медіакорпорації Стівен Капус вважає, що російська влада бачить екзистенційну загрозу в правдивій інформації
Про це стало відомо з повідомлення на сайті російського мін'юсту, передає Радіо Свобода.
Вказано, що таким чином Радіо Свобода стала 142-ю організацією, внесеною до переліку "небажаних". У відповідний список потрапляють неурядові організації, які отримують фінансування з іноземних джерел та діяльність яких нібито становить загрозу для конституційного ладу РФ, безпеки чи обороноздатності. Організаціям, які потрапили до списку заборонено працювати на території Росії, а росіянам під загрозою кримінального переслідування заборонено співпрацювати з ними.
На внесення до списку "небажаних організацій" відреагував президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Стівен Капус. Він заявив, що російська влада бачить екзистенційну загрозу в правдивій інформації.
"Мільйони росіян покладалися на нас протягом десятиліть, включно з рекордною аудиторією за останні кілька днів після смерті Олексія Навального. І ця спроба задушити нас сприятиме лише стараннішій роботі з метою забезпечити росіян вільною і незалежною журналістикою", - зазначив він.
- 27 квітня 2023 року діяльність Радіо Свобода заборонили у Киргизстані. Це стало наслідком позову мінкультури щодо видання через матеріал телепередачі "Сьогодні. Азія" про конфлікт на киргизько-таджицькому кордоні. Мінкульт звинуватив ЗМІ у тому, що воно не виконує вимоги закону "Про засоби масової інформації".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.36 Купівля 38.36Продаж 38.93
- EUR Купівля 41.37Продаж 42.18
- Актуальне
- Важливе