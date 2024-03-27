Байден назвав Путіна "м'ясником" та заявив про можливе підвищення податків для мільярдерів, щоб допомогти Україні

Про це він заявив під час зустрічі з виборцями в штаті Північна Кароліна, пише Білий дім.

"Ви знаєте, скільки мільярдерів в Америці? Зараз є тисяча мільярдерів. Ви знаєте, який середній податок вони платять - федеральний податок? 8,2%", - сказав Байден.

За його словами, якби мільярдери сплачували б податки до 25%, це дозволило б зібрати до 400 мільярдів доларів протягом наступних 10 років. Байден наголосив, що це б дозволило скоротити федеральний дефіцит, подбати про домашню допомогу.

"Ми могли б зробити так багато речей - непрямих - включно з тим, щоб нарешті подбати про Україну від того м'ясника Путіна", - додав Байден.